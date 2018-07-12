Археологи нашли в Москве воровскую «писку» - монету времен Екатерины II

СЕГОДНЯ 12:32 2018-07-12T12:41:56+03:00

За последние несколько лет археологи нашли более 10 тысяч артефактов Фото: Александр БОЙКО

Ее могли использовать не только для вскрытия сумок и карманов, но и для самообороны

Изменить размер текста: A A

Очередная историческая находка оказалась в руках московских археологов. На пересечении Армянского переулка и Маросейки во время ремонта коммуникаций они обнаружили медную пятикопеечную монету с острыми заточенными краями. Воришка резал с ее помощью сумки и грабил втихаря свою жертву. Также «писку» можно было использовать как холодное оружие.

Это крупная монета диаметром 4,6 сантиметра. Фото: Департамент культурного наследия города Москвы

- Такие пятаки чеканили на монетных дворах Российской империи в 1763–1796 годах, - уточнили «КП» в пресс-службе Департамента культурного наследия. - Это крупная монета диаметром 4,6 сантиметра, поэтому злоумышленник использовал только ее небольшую часть, которая и была остро заточена.

По словам руководителя Мосгорнаследия Алексея Емельянова, подобная находка была сделана в конце апреля - в Соймоновском проезде.

- Такие артефакты хорошо известны по различным детективным произведениям, но объектами археологических исследований становятся редко, - добавил чиновник . - Кстати, помимо писки, археологам удалось найти фрагменты белоглиняных горшков XVIII - XIX вв.

Археологи нашли в Москве воровскую «писку». Фото: Департамент культурного наследия города Москвы

Напомним, два года назад на Тверской улице во время реконструкции ученые нашли инструмент фальшивомонетчика (середины XVII века).

- За последние несколько лет археологи нашли более 10 тысяч артефактов во время работ по благоустройству и ремонту в центре Москвы, - добавили в пресс-службу Мосгорнаследия. - Только на Биржевой площади специалисты собрали полтысячи предметов. Самые ранние из них датируются ХII веком. После тщательного изучения все находки передаются в столичные музеи.