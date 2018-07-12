Профсоюзы будут агитировать москвичей прийти на выборы мэра

СЕГОДНЯ 14:15 2018-07-12T14:15:44+03:00

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Московская федерация профсоюзов обратилась к своим членам с призывом прийти на выборы мэра города 9 сентября 2018 года. Федерация профсоюзов столицы также объявила о массовой агитационной кампании среди работников предприятий, учреждений и организаций и потребителей производимых ими товаров и услуг. Текст обращения, подписанный главой Московской федерации профсоюзов Михаилом Антонцевым, имеется в распоряжении ТАСС. В частности, в нем говорится:

"Московская федерация профсоюзов призывает работников предприятий и учреждений города Москвы, членов первичных профсоюзных организаций и членов их семей принять участие 9 сентября 2018 года в выборах мэра Москвы. <...> Отказ от участия в выборах мэра мы считаем большой ошибкой. <...> В целях стимулирования максимально активного участия москвичей в выборах мэра Москвы президиум Московской федерации профсоюзов принял решение о проведении массовой агитационной кампании среди работников предприятий, учреждений и организаций и потребителей производимых ими товаров и услуг".

В обращении указывается на то, что в избирательном законодательстве не прописан минимальный порог явки на выборы. Однако, чем меньше избирателей придут на выборы, "тем больше вероятность избрания мэром некомпетентного и неготового к этой должности человека, который не справится с управлением городом, не сможет постоять за интересы москвичей и поставит крест на всем хорошем, что было достигнуто годами напряженного труда".

Для агитационной кампании городские профсоюзы предлагают лидерам профсоюзных организаций и социальным партнерам - руководителям предприятий, учреждений и организаций города - использовать подготовленные методические рекомендации. "Их применение гарантирует соблюдение избирательного законодательства и позволит найти грамотные квалифицированные ответы на возникающие у избирателей вопросы", - отметил Михаил Антонцев. Впрочем, в документе не поясняется, какие именно методики будут использоваться.

Напомним, 3 июля Мосгоризбирком завершил прием документов, подписей избирателей и муниципальных депутатов, необходимых для регистрации кандидатов в мэры столицы. Для этого претендентам было необходимо преодолеть муниципальный фильтр. В свою поддержку им нужно было собрать подписи не менее 110 муниципальных депутатов в 110 муниципальных образованиях. Кандидату-самовыдвиженцу необходимо было получить поддержку 36 тысяч избирателей.

О прохождении муниципального фильтра из 28 желающих стать мэром заявили только пять претендентов. Это самовыдвиженец, действующий мэр столицы Сергей Собянин и четыре партийных кандидата: основатель компании "СУ-155" Михаил Балакин от Союза горожан, председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев от ЛДПР, бывший депутат Мосгордумы и Госдумы Вадим Кумин от КПРФ, глава муниципального округа Таганский Илья Свиридов от "Справедливой России".

К 13 июля Мосгоризбирком должен проверить поступившие документы и составить окончательный список кандидатов в мэры.