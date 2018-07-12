До 9 сентября «дачные» участки для голосования будут работать как филиалы МФЦ

СЕГОДНЯ 18:30 2018-07-12T18:28:58+03:00

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До 9 сентября «дачные» участки для голосования будут работать как филиалы Многофункциональных центров (МФЦ). Об этом журналистам сообщил председатель Московской городской избирательной комиссии Валентин Горбунов.

- Участковые избирательные комиссии в соответствии с законом должны начать работу с 29 августа - за 10 дней до дня выборов, - пояснил глава МГИК. - В соответствии с положениями «Мобильного избирателя», прием заявлений о голосовании по месту нахождения начинается 25 июля. С 25 июля в этих помещениях, в которых последние 10 дней будут работать участковые комиссии и где будет проходить голосование, будут работать сотрудники МФЦ.

Проще говоря, это выездное МФЦ, которое будет заниматься не только вопросами избирательного законодательства, а оказанием тех услуг по месту нахождения москвичам, которые их волнуют.

Председатель МГИК проинформировал, что всего в четырех соседних с Москвой областях будет создано 209 избирательных участков. Больше всего — 183 участка - будет создано в Подмосковье, 16 участков появится во Владимирской области, по пять участков - в Тульской и Владимирской областях. Решение не создавать такие участки в Тверской и Ярославской областях обусловлено тем, что на этих территориях отсутствует компактное расположение дачных участков с большим количеством москвичей.

Директор центров госуслуг «Мои документы» Елена Громова отметила, что в таких загородных МФЦ будут оказываться «все услуги, которые заинтересуют дачников». Причем, за пределами Москвы до выборов будут работать мобильные пункты МФЦ на базе автотранспорта.

- Мы будем использовать мобильные офисы, которые могут приехать по определенному графику в то или иное место. В них также можно подать заявление о месте голосования, - уточнила Елена Громова. - Мы заключили новое соглашение с Мосгоризбиркомом, для того чтобы вновь информировать москвичей о выборах мэра. У нас буду поквартирные обходы москвичей, и теперь мы будем идти в дачные поселки. Около 4 тыс. сотрудников мы предполагаем выделить для этих целей.

Руководитель организации рассказала, что у сотрудников будут карты, на которых наглядно показано, где расположены загородные избирательные участки в конкретном муниципалитете региона. Информирование граждан начнется с 25 июля.

Работники "Моих документов" приедут и в дачные кооперативы, где побеседуют с каждым садоводом. Они будут работать в форменной одежде и со значками на груди. Населению раздадут памятки: где разместятся участки, как подать заявление о прикреплении к ним, ответят и на вопросы о предоставлении других госуслуг.

Напомним, выборы мэра Москвы пройдут 9 сентября, в единый день голосования. 3 июля Мосгоризбирком завершил прием документов, подписей избирателей и муниципальных депутатов, необходимых для регистрации кандидатов в мэры столицы. Из 28 претендентов на пост градоначальника лишь пять заявили о прохождении муниципального фильтра - самовыдвиженец, действующий мэр столицы Сергей Собянин и четыре партийных кандидата: основатель компании "СУ-155" Михаил Балакин от Союза горожан, председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев от ЛДПР, бывший депутат Мосгордумы и Госдумы Вадим Кумин от КПРФ, глава муниципального округа Таганский Илья Свиридов от "Справедливой России".

К 13 июля Мосгоризбирком должен проверить поступившие документы и сформировать окончательный список кандидатов в мэры.