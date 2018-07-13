Двухколесное такси: насколько безопасно ездить на мотоцикле по городу

СЕГОДНЯ 02:11 2018-07-13T02:13:13+03:00

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- Вообще-то я не всегда был таксистом, - сказал мне водитель по имени Игорь, аккуратно трогаясь от крылечка редакции. - Моя профессия - военный летчик. Летал в свое время на истребителях.

Я вцепился пальцами в его куртку и представил, как 1-я Хуторская улица становится взлетной полосой. Машины расступаются. Прохожие затыкают уши от гула. А наш чоппер (мотоцикл с удлиненной рамой) выпускает крылья и под мой неистовый крик взмывает в небо.

Между тем Игорь включил поворотник и велел мне наклониться в левую сторону. Связь мы держали как космонавты - с помощью микрофона и динамиков внутри шлема. Мотор издавал приятный раскатистый рык. И хоть на мотоцикле не было желтых шашечек, ехал я на такси.

ТРАНСПОРТ НА ЛЮБИТЕЛЯ

В Москве полно фирм, которые занимаются мототакси, попутно зарабатывая на фотосессиях, экскурсиях, экстремальной езде, участии в телевизионных съемках и так далее. Прибыль сугубо от услуг такси у них небольшая. И это несмотря на то, что минимальная оплата за 10 км пути - одна тысяча рублей (после 11-го включается счетчик - 60 рублей за км). Не хотят пассажиры садиться на мотоцикл. И их можно понять. Автомобиль приезжает в двадцать раз быстрее, чем байк. В багажник можно положить чемодан. У авто есть крыша, которая спасает от дождя. И, главное, классическое такси в три раза дешевле. От редакции «КП» до парка Горького я грохнул 1150 рублей, в то время как на традиционном такси тот же отрезок пути мне бы обошелся в 400 рэ.

Но если говорить об эмоциях, мототакси вне конкуренции. Это скорость. Встречный ветер. Адреналин. Взгляды столичных красавиц. И свежий воздух. (Я как-то уселся в обычное такси, в салоне которого пахло протухшими яйцами вперемешку с кошачьей мочой.)

- Сейчас столичный мотоциклист чувствует себя на дороге комфортно, - рассказал мой водитель Игорь. - Не то что в прошлые годы.

И это действительно так. Подъезжая к перекрестку, мы почти везде пробирались между машин, чтобы во время зеленого сигнала стартануть первыми. И там, где протиснуться было сложнее всего, машины сдавали чуть назад или продвигались вперед, чтобы освободить коридор. Я был весьма удивлен такой вежливостью. Кроме того, сами мотоциклисты, стоя перед светофором, друг друга обязательно приветствуют. Так положено.

МОТОТЕРАПИЯ ПЕРЕЗАГРУЖАЕТ МОЗГ

Чаще всего мототакси заказывают девушки, которые обожают прокатиться по городу с распущенными волосами. Сделать селфи на фоне брутального водителя. И, конечно же, выложить потом в Инстаграм. Как правило, клиенты планируют свои поездки заранее. «Срочно в центр» никто не вызывает. Потому что быстрее на метро будет или на обычном такси.

Однако вызвать байкера можно не только чтобы добраться по нужному адресу. Но и чтобы снять стресс! В перечне услуг даже есть отдельная строчка - мототерапия.

- И это никакие не шутки, а очень серьезная тема, - рассказал мне байкер-мототерапевт Виктор Карамнов. - Психологи пытаются помочь своим клиентам (и за немалые деньги. - Авт.), но на деле человека нужно просто как следует встряхнуть. Мы сажаем его на мотоцикл (не за руль, конечно, а на сиденье пассажира) и устраиваем экстремальную езду. Разгоняемся там, где это разрешено. Ездим на заднем колесе. Пересекаем на байке лес. После такого некоторые алкоголики завязывают с пагубной привычкой.

Стоимость такой терапии не очень-то дешевая - 4500 рублей за один час. Алкаш на эти деньги может целый месяц кутить на Казанском вокзале.

- Бывает, обращаются люди, у которых не сложилось с личными отношениями, - говорит мотодоктор Карамнов. - Бросила, например, девушка. И молодой человек не знает, как ее забыть. Несколько трюков на «Кавасаки» - и роковая красавица отходит на второй план. Потом на третий, четвертый... В общем, происходит перезагрузка мозга.