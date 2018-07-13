На ЗИЛе - парк с голубой лагуной, а в Лефортове - мост с висячими садами

СЕГОДНЯ 02:23 2018-07-13T02:24:06+03:00

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Заброшенные промзоны со стихийными складами и стоянками превращаются в красивые жилые районы. Сейчас застраивается более 20 площадок бывших производств (почти 13 тысяч гектаров). Среди них - ЗИЛ, «Серп и Молот», «Ленино», «Перово», «Верхние Котлы», бывший Тушинский аэродром. В них появляются квартиры, офисы, торговые центры и парки. Проекты разрабатывают как российские, так и зарубежные архитекторы.

- Из 18,8 тысячи гектаров промышленных территорий столицы реорганизация затронет 12,5 тысячи гектаров, - сообщил заместитель мэра Москвы Марат Хуснуллин. - При этом 4,7 тысячи гектаров обновятся полностью, а 7,8 тысячи гектаров - частично, поскольку на них сохранится производство. Это позволит обеспечить горожан дополнительно жильем, социальными учреждениями, дорогами, парковками. Город получит значимый экономический эффект, в первую очередь - за счет создания большого количества рабочих мест, что обеспечит дополнительные доходы в бюджет.

В Стройкомплексе Москвы «Комсомолке» рассказали, как изменятся столичные промзоны.

«СЕРП И МОЛОТ»

Прогулки над «Зеленой рекой»

Бывший завод «Серп и Молот» в районе Лефортово находится на участке между улицей Золоторожский Вал, шоссе Энтузиастов и проездом Завода «Серп и Молот». Одну из старых промзон начали застраивать жильем и офисами. Первые квартиры здесь уже готовы, и новоселам выдают ключи. Проект разрабатывали английские архитекторы. Почти 40 процентов нового квартала отдадут под скверы. Через весь район протянется центральный публичный парк «Зеленая река». Фишкой парка станет летящий над газонами уникальный мост из двух отдельных пролетов. Один - прямой, из двух полос для движения легковушек и с двухсторонней велосипедной дорожкой, покрытой бесшовным резиновым покрытием.

Второй - извилистая пешеходная дорожка с длинной скамьей, которая повторяет изгиб пролета. Здесь появится дополнительная зона отдыха со смотровой площадкой. От моста в парк спускаются пандусы для пешеходов и велосипедистов. А под мостом устроят крытые зоны отдыха для прогулок в ­любое время года. Его уже начали ­строить и ­планируют ­открыть в 2019 году.

У пролетов моста будет 11 опор, ­каждая из которых похожа на чашу высотой от 3,5 до 4,3 метра и диаметром около 3 метров. В этих чашах высадят ряби­ны и виноград. Листья и ветви винограда ­будут спускаться по опорам и под мостом ­превратятся в живописные вися­чие сады.

ЗИЛ

Пруд из «Бедной Лизы» с лежаками и зонтиками

Самая известная промзона Москвы в ближайшие годы станет городом-садом. Кроме жилых новостроек, офисных и торговых комплексов, музея и набережной, здесь высадят несколько скверов и парков. Один из них официально откроют для всех желающих уже в ближайшие месяцы. На площади 10 гектаров вырос ландшафтный парк «Тюфелева роща» с перголой (то есть беседкой), прудом с прозрачной водой, деревьями, кустарниками, газонами и цветниками. Проект придумал известный голландско-американский дизайнер и урбанист Джерри Ван Эйк. В «Тюфелевой роще» любил прогуливаться автор «Истории государства Российского» Николай Карамзин. А пруд, который местные называли Лисьим, переименовали в Лизин после выхода повести Карамзина «Бедная Лиза».

Пергола стала не просто беседкой, а одновременно и крытым прогулочным маршрутом длиной 1,3 километра, и смотровой площадкой, и арт-конструкцией в виде гусеницы. Издалека она напоминает конвейер, такой, какие крутились здесь в заводских цехах. К тому же и сделана пергола из специальной стали. После того как она заржавеет, у нее появится красивый терракотовый цвет. Внутри нее откроются 12 торговых и развлекательных павильонов. Под навесом можно спрятаться от дождя и солнца или отдохнуть на необычных вращающихся скамейках, похожих на юлу.

Пруд глубиной более метра и площадью три тысячи квадратных метров. Эта голубая лагуна раскинулась в бетонной чаше. Воду прогоняют через многоступенчатую систему очистки из пяти линий - через фильтры с песком, затем ультрафиолетовое излучение и озон. Вдоль берега пруда под зонтиками стоят лежаки.

Почти половину парка занимают около 4 тысяч хвойных и лиственных деревьев и кустарников. Среди них - дуб, сосна, липа, лиственница, ольха, можжевельник, кизильник, спирея и роза. Между ними высадили 97 цветников площадью около 11 тысяч квадратных метров. Растения выбирали так, чтобы парк оставался красивым в любое время года. Здесь растут и луговые травы, и полевые цветы, и злаки.

В парке есть спортивная зона с тренажерами, площадки для игры в волейбол, баскетбол и большой теннис. Для малышей - детская площадка с батутами, горками и мини-скалодромом. Отдельно - зона для выгула собак. Ночью по всему парку будут включать разноцветную подсветку.

Фото: stroi.mos.ru

ЧТО ЕЩЕ

В Северо-Восточном округе

Недалеко от парка «Сокольники» на 11 гектарах раскинулась промзона «Алексеевские улицы». В новом квартале появится многофункциональный жилой комплекс с дворами без машин, детсадом на 150 малышей, школой искусств, выставочными залами и технопарком. Центром комплекса станет памятник архитектуры XIX века - здания Алексеевской водоподъемной станции из красного кирпича. А на одной из дорожек вековой липовой аллеи сохранят старинный фонтан.

В Юго-Восточном округе

Промзона «Курьяново» в Печатниках занимает почти 32 гектара. Здесь построят технопарк, жилой комплекс с детсадом на 200 мест и спортивный парк. Рядом появится школа на 1100 учеников. А вдоль Москвы-реки обустроят пешеходную набережную с деревьями, лавочками и фонарями.

В Западном округе

В промзоне «Востряково» в Солнцеве на 34,4 гектара строится высотный жилой комплекс, детсад на 350 мест и школа на 825 мест. Рядом разместится офисный центр с подземной автостоянкой и убежищем ГОЧС на 3,3 тысячи человек. В квартале откроются наземные многоэтажные автостоянки всего на 4300 машин. С южной стороны проходящего здесь Боровского шоссе к осени этого года запустят новую станцию метро «Говорово» Калининско-Солнцевской линии.