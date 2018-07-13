В столице начали устанавливать гибкие дорожные знаки

СЕГОДНЯ 02:25 2018-07-13T02:25:55+03:00

Наш корреспондент гнул экспериментальный знак и так и эдак. Тот поддавался, но не ломался. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Корреспонденты «КП» испытали на прочность чудо-изобретение, вбитое в землю недалеко от Белорусского вокзала

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Лично у меня от всей этой истории сердце переполняется гордостью. За российские технологии. Это ж надо - установили дорожный знак, который не ломается в случае ДТП, а гнется словно береза. Стойка у знака гибкая, как Матильда Кшесинская. И крепкая, потому как стальная. Если машина неожиданно на нее наедет, железяка отпружинит и вернется в прежнее положение.

- Каждый месяц в Москве из-за наезда машин приходится менять около 50 знаков, - рассказали «КП» в Центре организации дорожного движения (ЦОДД). - Стойки от удара деформируются и ремонту не подлежат.

Но теперь в этой сфере готовится революция. Хотя чудо-столб в столице пока только один. Его установили на углу дома номер 32 по улице Бутырский Вал (второй собираются поставить по адресу: Хохловский пер., д. 9). На нем висят знаки «Пешеходный переход», «Поворот только направо» и «Уступи дорогу». Как говорят в ЦОДДе, в случае удачного тестирования инновационных стоек в Москве будет гораздо больше.

Я и фотокор «КП» Миша Фролов решили сами проверить, действительно ли гнется знак так, как о нем рассказывают.

Я снял рюкзак и навалился на металлический столб. Тот предательски скрипнул, но, к счастью, не сломался.

В общем, испытания прошли успешно. Столб качается. Пружинит хорошо. И не ломается.

- Стойка закреплена на шарнирах, - объяснили в пресс-службе ЦОДД. - Они позволяют ей выгибаться на 90 градусов и не ломаться. Как показывает практика (например, в Европе), такая конструкция выдерживает 20 наездов. И только потом выходит из строя. А срок ее гарантии - пять лет.

Кстати, это далеко не первый эксперимент ЦОДДа. Сейчас в режиме тестирования запущены также говорящий светофор и новая служба «велопатруль» (подробнее - на kp.ru).

ХАЛЯВА, СЭР

Из-за программного сбоя парковки на несколько часов стали бесплатными

Вечером 11 июля на платных парковках столицы произошел крупнейший сбой, из-за которого водители не могли оплатить стоянку ни одним из способов (паркомат, голосовое сообщение, смс, приложение и так далее). Кроме этого, парковочный счет в личном кабинете отображался некорректно. Водители, опасаясь получить штраф 2500 рублей, начали звонить в службу поддержки, однако диспетчеры не смогли объяснить, что случилось. Сбой продолжался с 19.00 11 июля до 9.20 12 июля (почти 14,5 часа).

Всем автомобилистам, которые в это время не смогли оплатить парковку, штрафы не выписывались.Причину сбоя пока не объясняют - проводят проверку.