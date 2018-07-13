Наше Подмосковье. Спасенные сердца

СЕГОДНЯ 01:00 2018-07-13T02:32:24+03:00

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Один из основных пунктов майских указов президента 2012 года касался снижения смертности населения - по нескольким основным категориям. Московская область, выполняя поручения главы государства, проводит серьезную работу. Больницы и поликлиники ремонтируются и модернизируются, в регионе созданы уникальные условия для терапевтов и узких специалистов, которые теперь приезжают из других городов и областей. Но главное - построены новые медучреждения, соответствующие самым высоким мировым стандартам.

В четверг губернатор Московской области Андрей Воробьёв приехал в одно из таких профильных учреждений - Красногорский сердечно-сосудистый центр. Болезни сердца и сосудов во всем мире являются самой распространенной причиной смерти людей. До 60% от общего числа! Но в Московской области ситуация меняется в лучшую сторону.

«Красногорский сердечно-сосудистый центр - один из лучших в России, - написал Андрей Воробьёв на своей страничке в Instagram (@andreyvorobiev). - Здесь работает мощная команда профессионалов. За пять лет подмосковные врачи спасли порядка 19 тысяч пациентов. В Красногорске же смертность по кардиологии упала в два раза. По программе Президента мы открыли уже 22 таких центра и намерены обеспечить прорыв в сфере здравоохранения Подмосковья».

Губернатор проверил работу отделений центра, встретился с сотрудниками и пациентами. Андрею Воробьёву показали операционные с современным оборудованием, где сегодня практически каждый день спасают человеческие жизни, уникальные аппараты диагностики, палаты, в которых пациенты набираются сил.

Сердечно-сосудистый центр - подразделение Красногорской городской больницы, которая в целом также на ведущих позициях в области.

- Здесь мы реализовали проект «Бережливая поликлиника», - рассказывает министр здравоохранения Московской области Дмитрий Марков. - Это новая понятная система навигации в поликлинике. Появились так называемые холл-менеджеры, медсестры, которые встречают пациента уже в коридоре и начинают беседу: с какой целью пришел человек, подсказывают, что необходимо сделать. Основная задача - ликвидировать очереди.

Андрей Воробьёв напомнил, что бюджет Московской области социально ориентирован, а здравоохранение - один из его приоритетов.

- За последние четыре года мы со 120 до 180 млрд. рублей увеличили финансирование системы здравоохранения - на капитальный ремонт больниц, закупку оборудования и привлечение врачей, - отметил губернатор. - Рост продолжительности жизни, снижение детской смертности - все это является стратегическими показателями, которыми мы руководствуемся.

Позже губернатор встретился с жителями Красногорска. Горожане поблагодарили Андрея Воробьёва за введение новой льготы на проезд в столичном общественном транспорте. Напомним, с 1 сентября жители Подмосковья от 60 лет и старше могут пользоваться им совершенно бесплатно. До этого Андрей Воробьёв и мэр Москвы Сергей Собянин договорились, что все пенсионеры Московского региона (то есть и столичные, и областные) получают право бесплатного проезда на пригородных электричках.

- От жителей Красногорска и Московской области благодарю за то, что вы сделали бесплатный проезд, это была такая большая проблема, - обратилась к губернатору пенсионерка Наталья Большакова. - Москва рядом, а так как транспорт очень дорогой, конечно, было сложно часто ездить. Спасибо вам за это!

Андрей Воробьёв проверил ход строительства новой развязки. Фото: Александр ЩЕМЛЯЕВ

КСТАТИ

В начале года при МОНИКИ (Московский областной научно-исследовательский клинический институт им. М. Ф. Владимирского) начал работать Центр второго мнения. Здесь каждый день дежурят специалисты, которые консультируют врачей из небольших больниц и поликлиник. Сюда за советом может обратиться врач из самых отдаленных населенных пунктов Подмосковья, проконсультироваться, переслать снимки, услышать мнение более опытного специалиста по диагнозу. Здесь помогли уже сотням жителей области.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Проблему пробок решит новая развязка

Во время рабочей поездки в Красногорск Андрей Воробьёв проверил ход строительства важного дорожного объекта - на пересечении Волоколамского и Ильинского шоссе возводят транспортную развязку. Не секрет, что на некоторых участках Волоколамки в часы пик возникают серьезные пробки. Несколько сотен метров можно ехать и двадцать минут, и тридцать. Новая развязка (ее общая длина около 9 км) поможет решить эту проблему. Ее пропускная способность после сдачи всех участков - 80 тысяч машин в сутки.

- Это очень важный для нас объект, один из крупнейших в Подмосковье, - отметил губернатор. - Он обойдется бюджету области в 14 млрд рублей. Мы очень надеемся, что этот масштабный проект позволит решить транспортные проблемы, о которых сегодня жители говорят, - они не могут проехать ни в детский сад, ни в школу, ни в Красногорскую больницу. А эта развязка Волоколамка - Ильинка поможет разгрузить все самые проблемные участки. Я проверил ход работ, первая очередь будет сдана в октябре этого года. Еще одну ветку сдадут летом 2019 года.