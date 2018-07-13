Заместитель мэра Москвы Марат Хуснуллин: «Монорельс может превратиться в полноценный трамвай»

СЕГОДНЯ 08:14 2018-07-13T08:14:44+03:00

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На встрече с журналистами заместитель мэра Москвы Марат Хуснуллин сообщил новые подробности о строительстве метро и дорог. Вот что он сказал.

СТРОЙКИ В «ЛУЖНИКАХ» ВОЗОБНОВЯТ ЧЕРЕЗ НЕДЕЛЮ ПОСЛЕ ЧМ-2018

- Через неделю после окончания чемпионата мира по футболу строители вновь начнут работать в «Лужниках» на всех крупных объектах, которые там сегодня готовятся. Во время ЧМ мы проводили только некоторые внутренние работы. А через две недели после окончания чемпионата в «Лужниках» уже полностью развернется масштабная стройка. За счет продленных рабочих дней, привлечения дополнительных сотрудников мы постараемся не срывать намеченные сроки по этим проектам.

Кроме того, временные конструкции и павильоны, открытые специально для ЧМ, частично разберем в течение двух недель после его завершения. Некоторые полезные сооружения, например, надувные, а также часть раздевалок и помещений общественного пользования, пока оставим.

(Напомним, в 2019 году в «Лужниках» планируют достроить и обновить исторический бассейн с аквапарком, фитнес-центром, а также в отдельных зданиях центр художественной гимнастики, ледовый дворец. А в ближайшие недели после ЧМ-2018 здесь запустят канатную дорогу над Москвой-рекой. Она свяжет смотровую площадку на Воробьевых горах со стадионом «Лужники». – Прим. авт.).

«СВЯЗКУ МЕЖДУ СЕРОЙ И ОРАНЖЕВОЙ ВЕТКАМИ МЕТРО НУЖНО СОХРАНИТЬ»

- По монорельсу мы готовим техническое задание. Есть несколько вариантов развития этого транспорта, и один из них – превратить монорельс в полноценный трамвай. Пока подсчитываем, в какую сумму все обойдется, выясняем, возможно ли это сделать, позволяет ли конструкция, в какие сроки можно провести работы. Через три месяца у нас появится окончательное решение, что мы будем делать с монорельсом. Считаю, это очень важная транспортная связка между двумя линиями метро, и ее надо сохранить.

В СТОЛИЦЕ МОГУТ ПОСТРОИТЬ ЕЩЕ ОДНУ КАНАТНУЮ ДОРОГУ

- Канатная дорога между метро «Сходненская» и «Речной вокзал» пока обсуждается. Действительно, поступило такое предложение от инвестора, но пока оно не оформлено. Такой проект возможен, тем более, что мы уже построили канатную дорогу через Москву-реку с Воробьевых гор в «Лужники». Если еще одна такая трасса будет экономически целесообразна, то мы готовы поддержать. Дополнительная транспортная связка может быть эффективной. Надо все внимательно посчитать, поскольку ширина водоема в районе Речного вокзала достаточно большая. Для воздушной дороги здесь понадобятся высокие опоры, которые позволят соединить два берега.

СТАНЦИЮ «БЕЛОМОРСКАЯ» ЗАПУСТЯТ ДО КОНЦА ГОДА

- «Беломорскую» планируем построить до конца этого года. Единственная проблема - нам дают работать там только два часа ночью. Это ведь действующая линия метро и тоннель, над которым мы построили новую станцию. Это уникальная технология, которая никогда в Москве не применялась. Надеюсь, «окно» для строительных работ на «Беломорской» уже скоро продлят с двух до четырех часов. В декабре станция будет готова для запуска поездов с пассажирами.

Что касается нового участка Калининско-Солнцевской линии от «Раменок» до «Рассказовки», то на нем движение для жителей откроется в конце лета – в начале осени. Сейчас этот отрезок проходит обкатку. Служебные помещения передаем метрополитену. Станция «Рассказовка» полностью сдана, «Новопеределкино» - на 98 процентов. В июле полностью закончим благоустройство всех станций.

(Напомним, на новом участке Калининско-Солнцевской линии длиной 15,3 километра находятся семь станций – «Мичуринский проспект», «Озерная», «Солнцево», «Говорово», «Боровское шоссе», «Новопеределкино» и «Рассказовка». Мэр Сергей Собянин провел технический пуск этого маршрута в свой день рождения, 21 июня. Вместе с мэром первыми по новому участку прокатились и корреспонденты «Комсомолки».