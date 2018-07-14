2018-07-14T01:34:37+03:00
Происшествия

Московских руферов задержали на крыше Кудринской высотки

Молодые ребята обманули консьержку и полицейских
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
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Молодые ребята обманули консьержку и полицейскихМолодые ребята обманули консьержку и полицейских
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Руферы из Москвы попались при очередном покорении Кудринской высотки. Парни и девушки лет 20 хотели подняться на звезду и сделать крутые фотографии для соцсетей. И забрались, обманув консьержку и взломав замки. Вот только женщина успела вызвать полицию. Ребят пришлось буквально силой стаскивать с крыши, часть компании разбежалась, остальных задержали и в Пресненском ОВД выписали административные штрафы от 3 до 5 тысяч рублей. Вот только, похоже, что руферов это не напугало.

- Это о вас написали в СМИ? - спрашиваю у Елизаветы, одной из участниц.

- Скорее всего, - скажет она, а позже напишет, что это были не они, а их знакомый Василий.

Но Елизавета была на этой высотке и даже выложила в соцсети фотографию с подписью: «Ставь лойс, если в 2к18 тоже повесил свой баян на Кудрю и сделал там себе новую четенькую аватарку» (орфография сохранена). И это не единственная экстремальная фотография, девушка давно стала руфером.

Тот самый ее знакомый Василий подтверждает, что поднимался на высотку и его компанию задержали.

- Да, - подтвердил парень. – Задержали и доставили в Пресненский ОВД.

Василий не скрывает, что уже несколько лет покоряет высотные офисы, жилые комплексы Москвы и даже водит экскурсии на крыши за деньги. В своих постах руфер рассказывает об одиночестве, почему руферов хотят упрятать за решетку, о том, как приходится ломать замки и отгибать заборы ради крутых фоток.

- Меня часто спрашивают, как мне удается так успешно бороться с постоянным чувством страха. Разъяренная охрана, недовольные экскурсанты и главное - головокружительная высота - доставляют немало «неожиданностей». Мой секрет – памперсы, - пошутил руфер.

А недавно объявил акцию «Месяц добра» и стал водить людей на крыши почти даром.

- Весь июнь цену за экскурсию называете вы. Как творческому человеку мне стало интересно, во сколько окружающие оценивают мой труд, - предложил свои услуги Василий.

В последние четыре дня Кудринскую высотку посетило около 16 руферов – сами за себя об этом говорят фотографии, опубликованные в соцсетях. Скрывать уже нечего. Парни и девушки, держась за металлическую конструкцию звезды, фотографируют друг друга.

- Я была там, но ушла незамеченной, - говорит Елизавета.

В полиции компания стала отнекиваться и говорить, что оказались на крыше абсолютно легально. Мол, спокойно зашли в подъезд, консьерж ничего не спрашивала, поднялись по лестнице и вышли на крышу. Полицейские в такую версию верят слабо.

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