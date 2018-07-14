В центре Москвы из-за гала-концерта ЧМ-2018 будет ограничено движение

СЕГОДНЯ 12:48 2018-07-14T12:55:24+03:00

На улице Петровка с 19:00 субботы до 03:00 будет перекрыта одна полоса движения

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Уже в воскресенье на московском стадионе «Лужники» пройдёт финал чемпионата мира по футболу. За титул сильнейшей команды планеты будут биться сборные Франции и Хорватии. А вечером в субботу в Большом театре пройдёт красочный оперный гала-концерт, посвящённый закрытию ЧМ-2018. В связи с этим в центре столицы будет временно ограничено автомобильное движение.

Как сообщают в Департаменте транспорта Москвы, с 19:00 14 июля (субботы) до 03:00 15 июля будет перекрыта одна полоса движения на одном из участков улицы Петровка (от Копьевского переулка до Театрального проезда). Кроме того, и в субботу, и в воскресенье будет закрыта для проезда машин улица Ильинка - на участке от Красной площади до Старой площади.

В Центре организации дорожного движения (ЦОДД) также отметили, что на указанных улицах будет ограничена возможность парковки.

- После завершения мероприятия все ограничения будут сняты, - сообщили в Дептрансе Москвы. - Центр организации дорожного движения рекомендует заранее строить маршрут объезда. Объехать данный участок удобнее всего по Тверской улице.

В гала-концерте примут участие звезды мировой оперы - Анна Нетребко, Пласидо Доминго, Юсиф Эйвазов, Хибла Герзмава, Ильдар Абдразаков, а также солисты Большого. Режиссёр шоу - руководитель Дрезденского оперного бала Ханс-Йоахим Фрай. Ранее сообщалось, что мероприятие посетит и президент России Владимир Путин. Также в качестве гостей приглашены президент ФИФА (Международной Федерации Футбола) Джанни Инфантино, легенды футбола, губернаторы регионов, принимавших ЧМ-2018, и болельщики из разных стран мира.

Руководитель Дрезденского оперного бала Ханс-Йоахим Фрай

Отметим, что сегодня в Санкт-Петербурге состоится матч за 3 место, в нем сыграют сборные Англии и Бельгии.

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Главный вопрос выходных: кто станет чемпионом мира по футболу - Франция или Хорватия?

Такого финала чемпионата мира по футболу не ожидал никто в мире. Аргентина, Германия, Бразилия, Бельгия, Испания и многие другие команды уехали домой и их футболисты гуляют в отпусках, смотря как золотые медали разыгрывают в "Лужниках" команды Франции и Хорватии. Ну и кто же станет победителем чемпионата мира по футболу 2018 года (подробности)