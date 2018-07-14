2018-07-14T15:27:48+03:00
Чемпионат мира по футболу 2018

Сергей Собянин предложил москвичам придумать знак, который установят на Никольской в память о ЧМ-2018

Мэр столицы попросил присылать предложения ему в блог
Семен ЕЛЕНИН
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Никольская улицаНикольская улицаФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В центре Москвы может появится памятник знак в честь Чемпионата мира по футболу, который завершается уже завтра, 15 июля. (В «Лужниках» в финальном матче сойдутся сборные Франции и Хорватии). Этот арт-объект планируют установить на Никольской улице, которая с первых дней турнира стихийно стала «народной фан-зоной». Здесь собирались болельщики со всего мира, приезжавшие на чемпионат. Здесь танцевали неугомонные латиноамериканцы, «заряжали» исландцы, пели хором, братались и делали друг с другом селфи фанаты разных стран.

Накануне Сергей Собянин совершил прогулку по центру города, пообщался с горожанами, туристами. После этого и появилась идея о «памятнике» на любимой улице болельщиков.

«Один молодой человек предложил установить какой-нибудь знак на Никольской в честь мундиаля, - написал Сергей Собянин в своём официальном блоге. - Идея неплохая, давайте посоветуемся».

Мэр попросил оставлять предложения в комментариях.

Во время своей прогулки мэр также лично поблагодарил людей, которые работают в центре Москвы - следящих за чистотой Никольской коммунальщиков, полицейских и сотрудников Департамента транспорта, контролирующих работу парковок.

КАК ЭТО БЫЛО

"Акинфееву - памятник, а мы завтра на работу не идем"

- Россия выигрывает, потому что ей нечего терять, понимаешь, брат? - обсуждали парни, которые шли с фан-зоны на Воробьевых горах.

- Роналду вон рекламировал чемоданы и гоу домой. Причем всей сборной, - отвечает. - А мы дома. Это наш чемпионат.

Теперь бы на Никольскую поехать - на самую "футбольную" улицу. Хотелось петь "Катюшу", "Калинку", кричать "Акинфеев - бог". Также, как все (подробности)

КСТАТИ

На Никольской становится тише

Фанаты шли сюда праздновать победы своих сборных, москвичи - ощутить настроение чемпионата, пообщаться с людьми из других стран. Чемпионат принес много положительных эмоций, мы и повеселились, и заработали. Но без потерь тоже не обошлось (подробности)

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