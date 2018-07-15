2018-07-15T11:41:49+03:00
Дом. Семья

В Московском зоопарке родились детеныши дальневосточных леопардов

Котята проявляют смелость и хотят резвиться, однако беспокойная мамаша не отпускает их от себя ни на шаг
Игорь ПАВЛОВ
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Очередное пополнение в Московском зоопарке. Фото: пресс-служба Московского зоопарка.Очередное пополнение в Московском зоопарке. Фото: пресс-служба Московского зоопарка.
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Очередное пополнение в столичном зоопарке. У леопардов Николая и Акры появилось первое потомство - два котенка ( и оба они мальчишки). Сейчас им уже почти больше месяца. Два брата отлично себя чувствуют и ведут себя не как новички, а как ветераны и аборигены. Скачут, катаются по земле, носятся друг за другом. Но несмотря на резвость и отвагу, Акра не спускает глаз со своих детенышей и, несколько раз в день тщательно их вылизывает.

- Сейчас котята питаются только материнским молоком, - рассказали «КП» в пресс-службе зоопарка. - Взрослую пищу они начнут есть только в трехмесячном возрасте, хотя уже сейчас самка время от времени приносит им лакомые кусочки мяса, чтобы детеныши могли попробовать его на вкус, обнюхать и облизать. Через месяц, когда малыши еще подрастут, их ждет прием у ветеринарного врача, на котором их осмотрят, а также сделают первую вакцинацию.

Пока известно, что юные леопарды мужского пола и весят по 4,5 кг каждый.

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Семья Московского зоопарка становится еще больше. Почти каждый месяц в нем рождаются новые обитатели. Если вы давненько не были в зоопарке, рассказываем о новорожденных (подробности)

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