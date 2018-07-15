Большая реставрация на ВДНХ: открыли аллею с розами и запустили фонтаны

СЕГОДНЯ 14:59 2018-07-15T15:12:29+03:00

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Тракторы, песок и ограждения с надписями "прохода нет" теперь в прошлом - центральную аллею ВДНХ отреставрировали и открыли для москвичей, а еще запустили фонтаны. Сотни горожан и туристов уже смогли оценить красоту ВДНХ, прогулялся 15 июля там и мэр Москвы Сергей Собянин.

При нем запустили 14 фонтанов на главной аллее и легендарные - "Дружба народов" и "Каменный цветок". Также мэру города показали обновленный павильон "Центральный". На ВДНХ уже закончены фасадные работы Главной входной арки и на павильоне "Земледелие".

Прогулялся по центральной аллее и мэр Москвы Сергей Собянин.Фото: Алиса ТИТКО

- ВДНХ сейчас приобретает такой вид, который наши современники даже и не видели. Приобретает великолепие 50-х годов, так как она была задумана, - сказал Сергей Собянин. - Помимо этих сооружений сейчас реставрируются павильоны бывших союзных республик - Казахстана, Азербайджана и ряда других.

Гулять по центральной аллее теперь одно удовольствие, она не только красивая, но и ароматная. Вдоль фонтанов высадили 20 тысяч цветов, в том числе 4000 красных, розовых и белых роз.

- Вокруг ВДНХ также ведутся работы по благоустройству, закончены 20 га территории. Упорядочено парковочное пространство, движение автобусов, - сказал Сергей Собянин.

14 фонтанов на главной аллее и легендарные - "Дружба народов" и "Каменный цветок" открыли на ВДНХ.Фото: Алиса ТИТКО

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Новые находки на ВДНХ

Фрагменты живописи обнаружили в павильонах "Геология" и "Физика", где сейчас ведется реставрация. Изображения с латвийскими мотивами, листами клевера, колосьями несколько лет пылились под слоями бумаги и фанеры. Живопись изучат и отреставрируют.

- Все росписи будут сохранены и после завершения работ по сохранению павильонов москвичи смогут увидеть эту потрясающую живопись практически такой, какой ее задумывали авторы, - прокомментировал глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов.

Сотни горожан и туристов уже смогли оценить красоту ВДНХФото: Алиса ТИТКО

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Ландшафтный парк с пляжем и грушами откроют летом на ВДНХ

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