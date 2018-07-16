Кто и зачем пытается обанкротить компанию, которая достраивает долгострой ЖК «Ново-Никольское» в Новой Москве?

СЕГОДНЯ 08:00 2018-07-15T20:36:44+03:00

Около 800 дольщиков уже несколько лет не могут въехать в квартиры, за которые давно заплачено

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История ЖК «Ново-Никольское» в Новой Москве тянется еще с 2012 года. Именно тогда на Киевском шоссе, в 25 километрах от МКАД, была запущена стройка - несколько многоэтажных домов, коттеджи и таунхаусы, детский сад, школа. Тогда же, еще на стадии котлована, стартовали продажи квартир. Застройщиком выступила компания «Агрострой». Кредит на возведение ЖК выделил «Сбербанк» - 9,7 миллиардов рублей. В дома первой очереди люди должны были начать вселяться уже в 2016 году. Но в 2015-м на объекте начались проблемы. Стройка внезапно встала. Оказалось, между учредителями «Агростроя» произошел внутрикорпоративный конфликт. На тот момент 66% доли в компании принадлежали бизнесмену Игорю Мавлянову. Остальное - Бабеку Гасанову. Сам Мавлянов позже прокомментировал «Ведомостям», что «конфликт возник между заказчиком и генподрядчиком проекта». В 2014 году начался экономический кризис, темпы продаж квартир резко упали. Да что там - фактически остановились. И «Агрострой» прекратил выплаты по кредиту «Сбербанка». А банк в свою очередь заморозил транши.

ОТКАЗ ОТ КРЕДИТА

Более 800 дольщиков, уже выкупивших квартиры или влезших в ипотеку, начали бомбардировать обращениями все возможные инстанции, привлекали к проблеме внимание московских властей.

После нескольких встреч с дольщиками, входя в положение владельцев недостроенных квартир, в «Сбербанке» приняли решение дофинансировать проект. Дело в том, что некоторые дома ЖК были заморожены в состоянии готовности на 80-95%. Поэтому «Сбербанк» согласился выделить 419 миллионов рублей, чтобы застройщик завершил прокладку инженерных коммуникаций и сдал часть домов (87 тысяч квадратных метров жилья). Документы по кредитам подписали. Дольщики наконец-то выдохнули – проект все-таки достроят! И тут произошло неожиданное. Застройщик, компания «Агрострой», вдруг… отказалась брать оставшуюся часть кредита. По сути это был отказ достраивать «Ново-Никольское».

При этом интересы бизнесмена Мавлянова представлял некий Константин Петренко. Позже стало известно - это известный бизнесмен из Омска. Газета «Ведомости» писала, что в родном городе многие предприниматели обвиняли Петренко в рейдерских захватах компаний при помощи процедуры банкротства.

КОМУ МЕШАЕТ ЖИВОЙ «АГРОСТРОЙ»?

Как бы то ни было, переговоры ничего не дали. И выяснение отношений полностью перетекло в судебную плоскость. Уже в апреле 2017 года Арбитражный суд Московской области ввел в компании «Агрострой» процедуру наблюдения. В ноябре 2017-го кредиторы (это не только банки, но и сами дольщики) договорились о заключении мирового соглашения в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) ООО «Агрострой» - это означало, что все отзывают свои иски, а компания достраивает ЖК. Еще через две недели мировое соглашение утвердил все тот же Арбитражный суд Московской области. Стройка возобновилась. На объекте вновь появились рабочие, закипела работа. Дольщики снова выдохнули - группы жильцов ЖК в соцсетях пестрят фотографиями, как буквально каждую неделю преображается жилой комплекс, достраиваются дома, начинаются работы по отделке и благоустройству прилегающей территории.

Но такое положение дел, судя по всему, кого-то явно не устраивает. В суды начали поступать новые иски к «Агрострою». Например, некая компания Firand Management Ink выставила свои претензии на сумму 2,9 млрд. рублей! Основание - договор поручительства, который был заключен предыдущим менеджментом компании, а также решение Третейского Суда «Ростовский Областной арбитраж» при ООО «Закон». К слову, позже это решение отменили. Но Firand Management Ink продолжает в судах активные действия. Помимо этого, в арбитраж поступили две кассационные жалобы от дольщиков - Л. Радостевой и Н. Князевой (их правопреемником, кстати, является уже упомянутый Константин Викторович Петренко).

ОСТАЕТСЯ ТОЛЬКО МИТИНГ?

Если объяснить по-простому, картина получается такая. «Агрострой» изо всех сил пытается сдать долгострой, но некие силы настойчиво пытаются компанию обанкротить. Читай: снова остановить стройку ЖК «Ново-Никольское». На неопределенный срок. Оставить без квартир (которые уже выкуплены!) несколько тысяч человек.

Странная история получается.

Разумеется, против банкротства компании в первую очередь выступают сами же дольщики. Точнее, абсолютное большинство дольщиков. Еще точнее - все, кроме двух гражданок. Их мотивация непонятна. Ведь по мировому соглашению они могут получить свои квартиры вместе со всеми. А уж если компания будет срывать график сдачи домов и снова начнет просрочки по кредитам, они могут подавать в суды вместе со всеми остальными дольщиками.

В соцсетях актив жильцов «Ново-Никольского» обсуждает:

«Нельзя допустить расторжения мирового соглашения именно сейчас. Очень надеемся, что застройщик достроит и сдаст дома по графику. Нельзя поддерживать требования расторженцев - они нарушают наши с вами права».

Что и говорить, дольщики, когда-то вложившиеся в ЖК «Ново-Никольское», за эти годы натерпелись. Многие вынуждены платить на два фронта - за съемные квартиры и ипотеку. Им, разумеется, хочется, побыстрее въехать в собственное жилье. Банкротство компании снова отсрочит это как минимум на год-два.

Поэтому дольщики готовы отстаивать свои права всеми доступными способами. На всех уровнях. Взбудораженные попытками извне нарушить мировое соглашение с застройщиком, люди договорились выйти на митинг. Это было в июне. Тогда власти отказали в таком праве – все-таки Россия впервые принимает Чемпионат мира по футболу, в Москву съехались сотни тысяч иностранных туристов, многочисленные делегации, вряд ли подобные народные волнения добавят вистов международному имиджу страны. Но если мировое соглашение так и останется под угрозой, что тогда доведенным до отчаяния людям остается? Только митинговать. Пока их не услышат.