2018-07-16T16:45:25+03:00
Происшествия

При пожаре в автосервисе на северо-западе Москвы пострадали сотрудники

Информация о взрывах при пожаре в автосервисе на северо-западе Москвы не подтвердилась
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
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Принятыми мерами пожар был ликвидированПринятыми мерами пожар был ликвидированФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В столице на северо-западе 16 июля загорелось одноэтажное здание автосервиса. До приезда пожарных стало известно о двух пострадавших.

- К нам заявка поступила в 15.32. На Авиационную улицу выехали спасатели, горело одноэтажное здание напротив дома № 19, - рассказали «Комсомольской правде» в ГУ МЧС по Москве.

Со слов спасателей, площадь открытого горения была 50 квадратных метров. Пожарным быстро удалось локализовать огонь и потушить автосервис.

- Прибывшие на место пожарно-спасательные подразделения оперативно справились с пожаром. Принятыми мерами в 15.59 пожар был ликвидирован, - сказали в ГУ МЧС по Москве.

Также известно, что в результате пожара в автосервисе на северо-западе Москвы есть пострадавшие. До прибытия пожарно-спасательных подразделений несколько человек обратились к медикам за помощью. Информация о взрывах не подтвердилась.

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