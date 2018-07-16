Лидер псевдоправославной секты «бог Кузя» получил пять лет колонии

СЕГОДНЯ 19:35 2018-07-16T19:37:18+03:00

Изменить размер текста: A A

В Пресненском суду Москвы сегодня объявлен приговор Андрею Попову, он же «бог Кузя».

Уроженец подмосковного Долгопрудного и бывший студент исторического факультета МГУ известен тем, что в 2007 году подделал документы о своем духовном образовании и стал служить в одном из столичных храмов. Вскоре «батюшку» раскрыли, попросили уйти без шума, а он, собрав базу телефонов прихожан (в основном - пожилых прихожанок), начал зазывать их на «лекции по православию». От встречи к встрече число слушателей росло. Многие бывшие адепты секты говорят, что образ слепого «батюшки» (Попов на самом деле инвалид по зрению), умеющего очень убедительно говорить, действовал на всех гипнотически.

Вокруг него образовалась группа последователей, встречи перетекли на частные квартиры, «прихожане» должны были поначалу просто жертвовать, а затем и выходить работать на организацию - собирая на православных выставках записочки на помин усопших. В 2014 году полицейские нашли на одной из квартир Попова 219 млн. рублей и 150 тысяч долларов. Его задержали, но потом отпустили - дело развалилось. Спустя несколько месяцев к нему снова пришли. Изъяли 43 млн. рублей и 100 тысяч долларов. Тогда и завели дела сразу по двум статьям - «мошенничество, совершенное группой лиц в особо крупном размере» и «создание религиозного объединения, деятельность которого сопряжена с насилием над гражданами».

С тех пор Попова вместе с тремя приближенными женщинами - бухгалтерами, помощницами и, как говорят, «женами» - сидел под арестом.

В понедельник огласили приговор. Андрей Попов приговорен к пяти годам колонии. Помогавшие ему женщины получили сроки от 4 лет 11 месяцев до 4 лет 9 месяцев.

Кроме того, бывшие адепты секты и их родственники подали к Попову и Ко 13 гражданских исков. Суд их удовлетворил. Лже-священник и его приближенные должны будут выплатить за моральный ущерб более 7,2 млн. рублей.

Кстати, «богом Кузей» Андрей Попов назвал себя в честь своего умершего попугайчика. Мужчина всегда питал особую страсть к коллекционированию экзотических животных. После обысков у него на квартирах нашли несколько редких видов ящериц, которые были переданы в Московский зоопарк и ныне выставлены в его экспозиции.

Более подробно об этой секте вы можете почитать на сайте kp.ru - наши корреспонденты беседовали с несколькими бывшими членами «группы богу Кузи», которые рассказывали, как наказывал «пастырь» и что он заставлял делать своих адептов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Как москвич Кузя стал богом

На оперативной съемке Бог выглядит смущенным и беззащитным. Большой рыхлый мужчина хлопает глазами, как ребенок:

- Я не буду ни с кем общаться. Я себя реально плохо чувствую и ничего не понимаю.

Полицейские демонстрируют на камеру ящики его шкафа: каждый плотно забит пачками купюр. Позже их пересчитают: 43 миллиона рублей и 100 тысяч долларов (подробности)