2018-07-13T16:00:46+03:00
Общество

Московская область будет компенсировать оборонным предприятиям часть затрат на создание новых образцов гражданской продукции

Губернатор Подмосковья рассказал о введении еще одной программы поддержки промышленных компаний
Игорь ФЕКЛИСТОВ
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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв и зампред Правительства РФ Юрий Борисов.Губернатор Московской области Андрей Воробьёв и зампред Правительства РФ Юрий Борисов.
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Российские оборонные предприятия будут постепенно увеличивать долю гражданской продукции, чтобы полностью загружать свои производственные мощности. С таким поручением ранее выступил Президент России Владимир Путин. Львиная доля таких производств находится на территории Московской области. Власти Подмосковья приняли решение запустить еще одну программу по поддержке промышленных предприятий - в данном случае представляющих «оборонку».

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв рассказал об этом сегодня в Реутове - на совещании по вопросам развития оборонно-промышленного комплекса (ОПК), которое проводил зампред Правительства РФ Юрий Борисов.

- У нас работают более 100 предприятий ОПК, на территории Подмосковья в этой сфере заняты 137 тыс человек, - отметил Андрей Воробьёв. - Доля ОПК - 44% обрабатывающей промышленности региона. Мы открыли программу по социальной ипотеке, предоставляем жилье тем, кто работает на этих предприятиях. У нас есть различные программы поддержки и тех, кто инвестирует в них - в частности, мы компенсируем затраты на инфраструктуру. А с 2019 года мы планируем предусмотреть финансирование научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (по разработке новых образцов гражданской продукции, - Авт.). Очень надеемся, что эти деньги помогут конверсии, переориентации наших флагманов.

- Президент поставил перед нами масштабную задачу - к 2025 году выйти на долю гражданской продукции не менее 30%, а к 2030 году - не менее 50%, - напомнил Юрий Борисов. - Причем, подчеркну, речь идет о высокотехнологичной, инновационной продукции.

Совещание в Реутове проходило на территории НПО машиностроения. Сегодня это одно из ведущих ракетно-космических предприятий России. Здесь делали и продолжают делать наши уникальные крылатые ракеты, ракеты-носители (в том числе знаменитый «Протон»), космические системы и аппараты. Участникам совещания показали, как работают основные цеха производства. Например, комплекс теплопрочностных испытаний, в котором имитируют различные условия космических полетов. Кроме того, гостям продемонстрировали самый большой в Европе радиоизмерительный радиоколлиматорный стенд МАК-15 и подвижный береговой ракетный комплекс «Бастион».

- У предприятий Московской области серьезные перспективы, потому что они сосредоточены практически во всех оборонных отраслях промышленности, - заявил Юрий Борисов. - Это серьезный научно-технический, высокообразованный потенциал. Знаю, что лично губернатором Московской области уделяется огромное внимание этому направлению.

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