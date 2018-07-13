В Москве количество вновь выявленных больных ВИЧ снижается

СЕГОДНЯ 17:45 2018-07-13T17:46:48+03:00

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За последние два года в Москве снизилось на 3,8 процента количество выявленных ВИЧ-инфицированных. Такие данные сегодня, 13 июля, сообщил ТАСС главный внештатный специалист по проблемам диагностики и лечения ВИЧ-инфекций Департамента здравоохранения Москвы Алексей Мазус.

Напомним, ранее Минздрав РФ опубликовал статистику, в которой отмечалось, что в 2017 году в столице было зафиксировано на 20% больше заболевших вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), чем в 2016 году.

Так, в прошлом году, по данным министерства, вирус в Москве выявлен у 2901 человека, а в 2016 году - уже у 2409 людей. В России в целом в 2017 году вирус был обнаружен у 85,8 тысяч человек, а годом ранее - у 86,8 тысяч человек.

"Используя данные последних двух лет, можно констатировать, что количество вновь выявленных случаев заболевания снижается. В 2016 году в Москве зарегистрировано 3289 новых случаев ВИЧ-инфекции среди жителей города, в 2017 - 3164, то есть снижение составляет 3,8%", - сказал Алексей Мазус.

По его словам, эта статистика отражает "не только уверенно контролируемую эпидемическую ситуацию в столице, но и демонстрирует эффективность мероприятий по привлечению ВИЧ-инфицированных к диспансерному учету и лечебным мероприятиям".

Как отметил Алексей Мазус, следует также подчеркнуть, что сейчас около 80 процентов лиц, получающих в Москве антиретровирусную терапию, имеют неопределяемую вирусную нагрузку, что является одним из лучших показателей.

Увеличение числа пациентов с впервые в жизни установленным диагнозом ВИЧ-инфекции в некоторых регионах России, в том числе в Москве, связан с совершенствованием статистического наблюдения и межведомственного взаимодействия. Кроме того, на статистику повлияло и включение в форму федерального статистического наблюдения за 2017 год сведений о числе пациентов из других ведомств, в том числе из учреждений ФСИН.

При этом, по словам Мазуса, за последние два года в Москве на 1,7 процента стало больше пациентов, самостоятельно вставших на учет в Московский государственный центр СПИД. Теперь эти жители находятся под медицинским наблюдением и получают необходимую антиретровирусную терапию. Тех, кто встал на диспансерный учет, и кому был установлен клинический диагноз "ВИЧ-инфекция", в 2016 - 2017 годах было 2409 и 2449 человек, соответственно - рост 1,7%.

В Москве ежегодно становится больше жителей, прошедших в медицинских учреждениях столицы обследование на ВИЧ-инфекцию. В 2016 году таких в городе было 4, 6 миллиона человек, в 2017 году - 5,1 миллиона. "Москва сохраняет лидерство по сравнению с другими регионами страны в области предупреждения передачи ВИЧ-инфекции от матери ребёнку с предельно низким для современного глобального здравоохранения показателем - менее 1%, что в два раза меньше среднероссийского показателя", - добавил Алексей Мазус.