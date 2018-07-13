2018-07-13T18:03:01+03:00
Происшествия

В самолет, возвращавшийся из Берлина в Москву, попала молния

В СМИ появилась информация, что крыло "Боинга" обуглилось.
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
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В самой авиакомпании сказали, что попадание молнии было, но это не угрожало безопасности пассажировВ самой авиакомпании сказали, что попадание молнии было, но это не угрожало безопасности пассажировФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В самолет авиакомпании "Победа" во время посадки во Внуково попала молния. "Боинг" возвращался из Берлина в Москву. В экстренных службах сообщили, что пилот Boeing-737 сообщил диспетчерам о том, что посадка будет проходить в условиях грозового фронта. И молния действительно попала в самолет. Однако на посадке борта и пассажирах это никак не отразилось.

- Самолету рейсом Берлин-Москва удалось благополучно приземлиться, - подтвердили в справочной службе Внуково.

Борт сразу же после посадки был отправлен на осмотр. По некоторым данным, молнии повредили самолет - часть фюзеляжа и правого крыла самолета обуглилась. Но во Внуково подтвердить эту информацию не смогли. В самой авиакомпании сказали, что попадание молнии было, но это не угрожало безопасности пассажиров.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

- Вчера на рейсе Берлин-Москва зафиксировали попадание молнии. Но никакой угрозы безопасности при этом не было. Во Внуково самолет был направлен в ангар для проведения стандартных процедур, предусмотренных на случай попадания молнии. Борт абсолютно исправен и уже введен в коммерческую эксплуатацию. Было повреждено лакокрасочное покрытие, после восстановления и соответствующих тестов борт допущен к эксплуатации без ограничений, - прокомментировали "Комсомольской правде" в авиакомпании "Победа".

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