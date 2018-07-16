2018-07-16T13:36:45+03:00
Общество

Посол FIFA Виктория ЛОПЫРЕВА: Я благодарна мэру города за организацию и подготовку Москвы к ЧМ

Накануне финального матча чемпионата мира в парке «Зарядье» прошла фан-встреча с телеведущей, моделью, топ-блогером и послом FIFA Викторией Лопыревой
Валентина ПРОКОФЬЕВА
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В парке «Зарядье» прошла фан-встреча с Викторией Лопыревой.В парке «Зарядье» прошла фан-встреча с Викторией Лопыревой.Фото: Алиса ТИТКО
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Виктория поблагодарила мэра города Сергея Собянина за отличную организацию и подготовку Москвы к футбольному празднику.

- Как посол FIFA я объездила много стран и городов, постоянно рассказывала, как все пройдет в Москве на высочайшем уровне, как будет красиво и безопасно. Все, о чем я говорила, происходит. Я разговаривала со многими иностранцами, и они сказали, что это лучший чемпионат мира по футболу. Говорить можно много, а можно делать. И мы видим, что все выполнено нашим мэром Сергеем Собяниным. Настолько его заслуги очевидны, как Москва преобразилась, стала красивая, цветущая, современная. Вот этот парк «Зарядье», кстати, сейчас смотрю первый раз - наконец-то доехала. Я просто в восторге, - сказала Виктория Лопырева.

Позже у модели спросили, какие кардинальные изменения она заметила, где в Москве она любит гулять. Виктория напомнила, что она из Ростова-на-Дону и больше 10 лет назад в столицу ей переезжать не хотелось, потому что Москва казалась большой, серой, люди не улыбались, погода постоянно плохая. А сейчас она влюбилась в город, потому что здесь красиво и безопасно. Одно из любимых мест - парк возле Новодевичьего монастыря, где Викторию можно встретить на пробежке. Лопырева рассказала и о том, что сейчас 80% времени проводит за рубежом, скучает по родным местам, но зато за три года смогла развеять страхи иностранцев, которые боялись ехать в Россию.

- Вы обратились с предложением к Сергею Собянину провести Кубок мэра по футболу. Как это будет происходить? - спросил болельщик Христиан Сенчугов.

- Нужно использовать инфраструктуру, которая была подготовлена для чемпионата мира по футболу. Не только в коммерческих целях, чтобы окупалась, но поддерживать детский футбол. Мы всегда разводили руками и говорили, что мы не футбольная страна и, наверное, у нас не выросло поколение футболистов. Вот такие турниры могли бы способствовать еще больше для привлечения в футбол детей и молодежи, - ответила посол FIFA.

Говорила Виктория Лопырева и о любительском футболе, о планах продвинуть его как официальную дисциплину в организацию FIFA. А также, что проведением чемпионата мира по футболу в России довольны фанаты, президент FIFA Джанни Инфантино, и о том, что следующая хозяйка чемпионата Катар уже спрашивает у России секреты успешного проведения ЧМ.

- Я считаю, что большая заслуга мэра Москвы, - говорила Виктория Лопырева. - Иностранцы влюблены в нашу столицу, они сказали, что не будут слушать западные СМИ, что у нас тут медведи по улице ходят и мы все тут хулиганы.

КСТАТИ

Виктория Лопырева также присоединилась к общественному движению «За Собянина», в котором уже тысячи москвичей. Создать его решила Нюта Федермессер, директор благотворительного фонда поддержки хосписов «Вера», после посещения в конце мая мэром Первого московского хосписа. На своей странице в Фейсбуке она поблагодарила Сергея Собянина за помощь в развитии паллиативной медицины и призвала москвичей также сказать спасибо мэру и поддержать в его начинаниях. Вслед за Нютой благодарность мэру высказали известные москвичи - Дмитрий Губерниев, Андрей Малахов, Максим Галкин, Сергей Лукьяненко и Вадим Дымов, по инициативе последних был создан сайт движения.

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