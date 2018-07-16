Волонтеры помогают москвичам добрыми делами

СЕГОДНЯ 13:55 2018-07-16T13:59:12+03:00

Каждое утро в штаб Собянина на Покровке, 47, стекаются сотни волонтеров. Надолго не задерживаются: получив задание, разъезжаются по адресам. Туда, где их ждут москвичи со своими нерешенными проблемами

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Проблемы разные. Где-то криво уложили асфальт, где-то вечно переполненная мусорка, где-то поломанные лавочки во дворе.

Бывает, что проблемы возникают из-за несогласованности городских служб. Например, жительница Тверского района Екатерина Ромашина год билась за то, чтобы ее подъезд оборудовали пандусом для инвалидного кресла. Для нее каждый раз выход на прогулку превращается в тяжелое испытание: женщине приходится на руках выносить на улицу 8-летнего сына…

Казалось бы, мытарствам пришел конец, когда из управы пришло письмо с обнадеживающим заявлением: пандус будет установлен 4 июня. Но ни в июне, ни в июле он так и не появился. О проблеме то ли забыли, то ли понадеялись на подрядчика и решили, что уже все сделано. Как бы то ни было, но изменить ситуацию взялись волонтеры. На днях они посетили Екатерину Ромашину, выслушали историю установки пандуса и зафиксировали факт его отсутствия.

Как показывает практика, когда волонтеры штаба Сергея Собянина берут на контроль решение проблемы, процесс ускоряется в несколько раз. Исправить недочеты городские службы должны максимум в течение 8 дней. Подавляющее большинство проблем можно было бы решить и за день, но чиновничья нерасторопность или уверенность в том, что есть дела поважнее, этому мешают. Так что сдвинуть дело с мертвой точки зачастую помогает только вмешательство активистов штаба.

- Вчера выезжали в район Марьиной Рощи. Женщины пожаловались нам на то, что у них во дворе выгорает газон, а из высаженных весной деревьев прижилось всего 5 - 6. К тому же после благоустройства двора строители забыли вернуть на место теннисный стол. Жители и в префектуру, и в управу обращались, а потом в штаб пришли, - рассказывает волонтер Алексей Левчишин. - Через 8 дней мы свяжемся с жильцами или приедем на место, чтобы выяснить, решена ли проблема.

Важно то, что волонтеры не только следят за решением проблемы, но и обучают москвичей пользоваться ресурсом «Наш город», на который и выкладываются их жалобы. Ведь у Москвы давно есть действенный ресурс, который позволяет решать мелкие проблемы прямо из дома.

- Я знаю «Наш город» давно и знаю, что с его помощью можно решать разные проблемы, - рассказывает студентка института телевидения и радиовещания Евгения Мерчук, - Например, мусорка около моего дома была неблагоустроенная. Поэтому постоянно бардак вокруг нее царил. Я пожаловалась через «Добродел», объяснила ситуацию, и, когда через неделю порядок навели, я подтвердила это на портале «Наш город». А напрямую ни с кем не общалась.

Тем не менее работы волонтерам штаба Собянина хватает. Каждый из них ежедневно выезжает по 2 - 3 адресам. И каждый день в штаб приходят новые люди разных возрастов и профессий, которых объединяет желание сделать город лучше. И чем больше таких неравнодушных людей, тем меньше проблем останется нерешенными.

- Я вижу, как в Москве многое изменилось. Раньше сесть в вагон на «Бабушкинской» было нереально - пассажиры стояли спина к спине. Теперь могу даже с велосипедом в метро спокойно спуститься. Кстати, часто, прокатившись на велосипеде в одном районе, я сажусь на МЦК и через несколько минут катаюсь в другом районе Москвы. Ситуация с общественным транспортом, бесспорно, стала лучше, - рассказывает волонтер штаба Собянина Евгений Лебедев. - В парках стало реально приятно гулять: ходишь и слышишь пение птиц. Ботанический сад, Лианозовский парк, ВДНХ стали уголками настоящей природы, а не хаотичным скоплением припаркованных машин, обилия асфальта. Поэтому, когда я по телевизору услышал о наборе волонтеров, то сразу позвонил и записался. У меня сдельная работа, поэтому могу сам планировать свой график, времени хватает на то, чтобы делать для города хорошие дела.

Куда обратиться за помощью

Есть несколько способов сообщить о проблеме и ускорить ее решение.

• Прийти в штаб Собянина на Покровку, д. 47, и лично сообщить о проблеме.

• Позвонить на «горячую линию» штаба +7 (495) 477-54-30.

• Изложить суть проблемы на портале мэра Москвы «Наш город» gorod.mos.ru.

Из пожеланий москвичей будет создана программа Сергея Собянина.Фото: Михаил ГОНЧАРОВ

КСТАТИ

Наказы Собянину дают даже иностранцы

В эти дни в людных местах столицы волонтеры штаба Собянина собирают пожелания горожан.

Площадь перед Ленинской библиотекой. Три веселых и шумных туриста, судя по всему, болельщики из Латинской Америки, делают селфи на фоне памятника. «Доктор…», «доктое…», «Достоевский!» - с победным выкриком осиливает надпись на постаменте один из них.

Спустя минуту веселая троица общается на ломаном английском с волонтером штаба Собянина Татьяной Кирилловой. Узнав, что она собирает наказы, иностранцы единодушно озвучивают идею: больше надписей на латинице в общественных местах!

И не важно, что у них нет московской прописки и что, возможно, не доведется еще раз приехать в Москву. Важны мнения и пожелания как ее жителей, так и гостей.

- Только что общалась с двумя женщинами из Красноярска, - рассказывает волонтер Светлана Андрус. - Они удивились, как стало зелено в Москве. Пожелали, чтобы в городе стало еще больше зеленых насаждений. Это, кстати, и от нас, жителей, зависит. У себя во дворе мы с соседями цветы, сирень, смородину высаживаем. Потому что нам хочется, чтобы в Москве было хорошо и красиво.

В том, что неравнодушных москвичей много, сомневаться не приходится. Волонтерская смена по сбору наказов длится всего два часа в день, но пачка из 50 бланков заполняется гораздо быстрее. Люди живо интересуются жизнью города и адресуют свои пожелания мэру.

Чаще всего москвичи заявляют об экологии и общественном транспорте.

- Я живу в Бабушкинском районе. У нас во дворе рядом с мусоркой стоит контейнер для бумаги, а для пластика и других отходов, которые можно было бы перерабатывать, - нет. Поэтому мое пожелание - создать городскую систему раздельного сбора мусора и научить москвичей культуре разделения отходов, - поделилась своими ожиданиями Наталья Иванова.

Всего за неделю наказы мэру дали несколько тысяч человек. Все пожелания москвичей будут включены в предвыборную программу Сергея Собянина.

Передать наказ мэру можно не только через волонтеров, но и на сайте мэра https://www.sobyanin.ru/program.