Посадка в такси в центре Москвы: Успеть за десять секунд

СЕГОДНЯ 01:21 2018-07-17T01:20:49+03:00

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Друг рассказал удивительную историю. О том, как вызвал такси и приехал на Цветной бульвар. Водитель по имени Фарух оповестил, что на высадку есть десять секунд. Иначе его сфотографирует камера и придет штраф. Друг начал судорожно отсчитывать купюры. И не дождавшись сдачи, выскочил из машины. А Фарух сверкнул золотой коронкой и был таков.

На форумах в интернете рассказы еще страшнее. Как будто люди под камерами выпрыгивают из машины на полном ходу. И если какая-нибудь старушка не успела метнуться на тротуар, дверь ее прихлопывает и машина трогается вместе с бабушкой. Ибо таксисту штраф платить 2500 рублей.

НЕ СТОЙ, ПАССАЖИР! ПОПАДЕШЬ ПОД КОЛЕСА

На Новом Арбате два месяца назад появилось сразу одиннадцать камер «Стрит Фалькон». Они умеют фиксировать остановку под запрещающими знаками, стоянку на пешеходных переходах и тротуарах, а также неоплату парковки. Встав неподалеку от зловещего объектива, вызываю в мобильном приложении машину (в двух шагах от церкви Симеона Столпника). И вдруг вижу, как мой водитель по имени Исраил, выпучив глаза, прочесывает мимо. Я размахиваю руками. Подпрыгиваю. И трусцой направляюсь за ним.

Желтая «Киа Рио» проехала метров пятьдесят и попыталась приткнуться к парковочному карману, оборудованному для таксистов. Но тот был забит до отказа. И Исраил, включив от безысходности аварийку, остановился прямо на дороге.

Взмокнув от неожиданной пробежки, я плюхнулся на пассажирское сиденье и с облегчением крикнул:

- Трогай!

Шеф не заставил себя ждать и выжал педаль газа. И по дороге высказал мне все, что думает о камерах «Стрит Фалькон». Речь его была переполнена обсценной лексикой. Причем не только русской, но и таджикской. И суть претензий сводилась к тому, что из-за камер Исраил не может нормально забрать клиента и высадить там, где тому нужно. Повсюду черные зрачки «Стрит Фалькона». Приходится сразу после остановки выскакивать на улицу и прикрывать номера упаковкой от семечек. Однажды водитель забыл их снять и полдня рассекал в таком виде по городу (а за это, на минуточку, штраф пять тысяч рублей, либо вообще лишение прав сроком до трех месяцев).

- У тебя есть десять секунд! - произнес таджик и улыбнулся страшной победной улыбкой.

Мы остановились на Неглинной - около десятого дома. Ровнехонько под камерой «Стрит Фалькон». Я сунул Исраилу купюру и начал отстегивать ремень безопасности. Тот, как назло, заел. Секунды капали за шиворот, словно раскаленный свинец.

- Быстрее! - рявкнул таксист.

После чего, освободившись от оков, я почти выпал из этой чертовой колымаги.

ОСТРОВ НЕВЕЗЕНИЯ НА ЛУБЯНКЕ ЕСТЬ

Следующий маршрут начинался на Тверской улице - от здания Министерства образования. Там идет желтая сплошная линия, которая запрещает останавливаться. Ну и в довесок висит «Фалькон». Водитель по имени Анвар, увидев меня, притормозил. И, медленно продолжая движение, кивнул головой на пассажирскую дверь. Мысленно перекрестившись, я дернул ручку и через три секунды был уже в машине (и это мой личный рекорд).

- Если бы такси вызвала старушка, я бы здесь не остановился, - поведал мне Анвар. - Они слишком долго усаживаются. Пришлось бы искать свободное местечко, а это бывает и в километре от точки вызова, и даже в двух. Многие мои друзья отказались работать в центре. После того как получили «письма счастья».

К счастью, выкатываться из машины на скорости мне не пришлось. Потому что мы остановились недалеко от Белорусского вокзала. А на Ленинградском проспекте только одна камера «Стрит Фалькон» - в районе станции метро «Сокол».

И тогда в третий раз закинул я невод. И отправился с водителем Рустамом на Лубянскую площадь. Тот по дороге сказал, что ему не страшны никакие камеры.

- Ибо относиться к этому надо с умом! - воскликнул мужик, поучительно подняв волосатый палец. - Вот я, например, становлюсь ровно под камеру и в зону ее обзора не попадаю.

Я хотел рассказать Рустаму, что «Стрит Фалькон» видит на 360 градусов, да передумал.

- Но хитрость не только в этом, - вещал болтливый водитель. - Если я вижу, что меня вызвали на Неглинную или Новый Арбат, я заранее звоню клиенту и обговариваю, где его лучше забрать. Если тот настаивает на своем адресе (а там, например, висит камера), я предупреждаю, что на посадку будет не больше десяти секунд. Если не согласен - отменяю заказ.

На Лубянской площади этот ловкач высадил меня перед светофором и влился в автомобильный поток. Я оглянулся и понял, что идти мне некуда. От островка, на который я попал (напротив детского магазина), к большой земле нет ни одного пешеходного перехода. И я, выставив правую ладонь, на свой страх и риск поперся в сторону Никольской через оживленную проезжую часть. Мне сигналили. Меня материли. Один шоферюга покрутил возле виска пальцем. Но я все же добрался до тротуара. Перевалился через металлическое ограждение. И поехал домой на метро.

ОФИЦИАЛЬНО

Кому-то «письмо счастья» через 1 секунду, кому-то - через пять минут

В «Администраторе Московского парковочного пространства» (АМПП) говорят, что камеры «Стрит Фалькон» в основном появились как раз там, где уже был установлен знак «остановка запрещена». И если говорить прямо, до появления комплексов видеофиксации водители там останавливались, откровенно нарушая правила.

- То, что остановка фиксируется в течение десяти секунд, тоже неверно, - пояснили в АМПП. - На самом деле камеры реагируют по-разному. Некоторые в первую секунду, а какие-то, например, через пять минут. Это зависит от настроек каждого отдельного устройства. Но в любом случае лучше не рисковать. И останавливаться там, где это разрешено.

В Центре организации дорожного движения (ЦОДД) «Комсомолке» пояснили, что парковочных карманов для таксистов стараются делать больше, однако всех сразу разместить все равно не получится. Только по официальной статистике, в городе около 90 тысяч таксистов.

- А что касается запрещающих знаков, водители могут обращаться с предложениями, чтобы их убрали там, где они считают нужным, - добавили в пресс-службе ЦОДД. - Это можно сделать через Единый транспортный портал в разделе «оставить обращение» (transport.mos.ru).

КАК БЫТЬ?

Знак «остановка запрещена» надо заменить на «стоянка запрещена»

- То, что происходит в центре Москвы, называется политикой дестимулирования пользования автомобилем, - рассказал «КП» координатор движения «Общество синих ведерок» Петр Шкуматов. - Появление многочисленных запрещающих знаков и камер приводит к тому, что водители отказываются от использования автотранспорта. Кстати, судя по сообщениям таксистов, которые не хотят работать в центре, политика вполне эффективная. Надо пересмотреть места на дорогах, где нельзя делать остановки. А то у нас чаще всего кресты натыканы в людных местах. Возле ресторанов, например. Или кинотеатров. А как раз оттуда пассажиры чаще всего и садятся в авто. В том числе с желтыми шашечками.

- Желтую линию, запрещающую остановку, нарисовали исключительно с одной целью - чтобы избежать пробок, - считает автоэксперт Игорь Моржаретто. - Когда-то ее не было, и весь правый ряд был заставлен автомобилями. Это тоже плохо. Но и сейчас отсутствие зон для остановки, скажем прямо, угнетает. Надо эти вещи прописать в регламенте. Например, каждые 300 метров вместо знака «остановка запрещена» ставить «стоянка запрещена». Чтобы водители могли хотя бы посадить или высадить пассажиров.