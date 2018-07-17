В Москве автобус врезался в столб у метро «Коньково»

СЕГОДНЯ 15:49 2018-07-17T15:54:49+03:00

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На юго-западе Москвы 17 июля произошло ДТП с участием автобуса, который столкнулся с легковым автомобилем, после чего врезался в столб. Авария произошла недалеко от станции метро «Коньково». В аварии пострадали два взрослых пассажира.

- Сегодня около 13.15 в районе дома 109 по Профсоюзной улице произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса маршрута № С2. По предварительным данным, после столкновения с легковым автомобилем городской транспорт совершил наезд на мачту городского освещения, - сообщили «Комсомольской правде» в «Мосгортрансе».

Также в «Мосгортрансе» подтвердили информацию о пострадавших. Ушибы получили два пассажира автобуса, они обратились за медицинской помощью.

- Детей среди пострадавших нет. В свою очередь, мы окажет пострадавшим всю необходимую помощь, - уточнили в «Мосгортрансе».

Авария не привела к задержке городского транспорта. Сейчас автобусы на Профсоюзной улице курсируют в штатном режиме. Обстоятельства произошедшего устанавливает ГИБДД.