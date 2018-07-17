Как корреспондент "КП" решил на халяву набраться здоровья и отправился заниматься йогой в парк

СЕГОДНЯ 16:26 2018-07-17T19:07:40+03:00

Что из этого вышло - читайте в его репортаже [фото]

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А почему бы и нет?.. Люди, между прочим, за это нехилые деньги платят. Желая избавиться от житейского мрака и жира. А тут бесплатно. И к тому же не в душном спортзале, а в парке искусств «Музеон». Рядом с Третьяковкой. Хотя место для позора можно было выбрать и другое - летняя программа «Йога в парках» действует в разных уголках Москвы (всего - 37 адресов). Вообще на месте организаторов я бы такие занятия проводил где-нибудь в глухом лесу, чтобы было как можно меньше свидетелей. А то некоторые отдыхающие мои потуги даже на телефон снимали.

Тренировку проводила хрупкая и очаровательная Мария Меновщикова. Преподавайтель йоги. Брюнетка. И просто красавица. В жизни бы не подумал, что такая ягодка может оказаться теломучительницей. Мария отдавала команды добрым приветливым голоском и всю дорогу улыбалась (особенно глядя на меня). А я, приседая на одной дрожащей ноге, мечтал, чтобы пошел дождь и занятие остановили. Пускай даже с градом. И шаровыми молниями.

Самый существенный плюс занятия йогой - это вовсе не духовное совершенствование и не физическая подготовка. Это виды, которые открываются ученику в задних рядахФото: Павел КЛОКОВ

- Нам нужно сильное тело! - как будто в какой рекламе восклицала тренер. - А ну-ка, мордой вверх!

Ну это уже издевательство, подумал я. А с виду-то интеллигентная девушка. Но оказалось, что Мария даже и не думала грубить. Просто в йоге и, правда, есть такая команда - «собака - мордой вверх!» «Мордой вниз» тоже есть, не сомневайтесь. Кстати, в армии такую позу называют нежнее - «упор лежа принять».

Пока я вспоминал об этом, ко мне подошла тренер и чувственной узкой ладошкой нажала на спину. Я внутренне взвыл и, истекая потом, прошипел:

- Матерь Божья!

Причем обращаясь не к Богородице, а к преподавателю. Но та уже отошла к другой жертве и меня не услышала.

Тренировку проводила хрупкая и очаровательная Мария МеновщиковаФото: Павел КЛОКОВ

Рядом, в десяти метрах от нас, люди наслаждались жизнью. Взрослые пили прохладительные напитки. Дети, раздевшись до трусов, резвились в сухом фонтане. А я, словно взбесившийся Цискаридзе, в босом виде пытался встать на цыпочки как можно выше. И вдруг услышал, как одна из моих косточек трагично хрустнула. Но как выяснилось, это не косточка, а доска, на которой я стоял.

- Нам нужны сильные ноги! - не унималась Мария. - Собака, мордой вниз!

Я честно выполнил указание.

- Правая нога сгибается в колене и ложится на пол. Вытягиваемся вперед к левой выпрямленной ноге.

Единственное, что у меня получалось безупречно, это дышать. Набирать полную грудь воздуха. И, выпучив глаза, держать его в себе, пока не поплохеет.

Какой -то стервец лет семи привел к Третьяковке своего дружка, такого же малолетнего, и тыкнул на меня пальцем.

- Становитесь на руки и поднимаем таз вверх, - совсем разошлась Мария.

Я подергал пятой точкой, словно меня в нее кто-то ужалил и, обмякнув, успокоился.

Самый существенный плюс занятия йогой - это вовсе не духовное совершенствование и не физическая подготовка. Это виды, которые открываются ученику в задних рядах. Девушки становятся на четвереньки. Лицом вниз. Потом вверх. Вытягивают спинки. Выбрасывают ножки. Глаз не отвести.

Корреспондент "КП" решил на халяву набраться здоровья и отправился заниматься йогой в паркФото: Павел КЛОКОВ

В идеале, на йогу надо приходить без гимнастического коврика, а просто чтобы полюбоваться. Мне кажется, многие мужики в парке «Музеон» так и делают.

После тридцати минут занятия я понял, что Мария сделана из пластилина. Нет такого движения, которое бы она не смогла выполнить. И все это с такой легкостью! С такой грацией! В то время, как я был похож на раздавленную мышь. А ведь люди платят за это деньги, вспомнил я снова. Эта мысль меня убивала.

За полчаса до окончания занятия я сполз с деревянного настила и доковылял до сухого фонтана. Подставив голову под струю, я незаметно открыл рот и вдоволь напился. Душевная гармония, которую я пытался настроить, натянулась как гитарная струна. И была готова в любой момент лопнуть.

Заниматься йогой приходят и пышечки. Они, конечно, не могут выполнить всего того, что показывает тренер. Однако очень стараются. Главное, работать над собой. Таково мое мнение. Тогда и весы будут радовать. Лично у меня, например, минус 600 граммов за тренировку. А казалось, что я скинул треть своего веса.

Занятия будут идти до 31 августаФото: Павел КЛОКОВ

ОФИЦИАЛЬНО

В столичных парках преподают более 20 видов йоги (например, хатха, кундалини, йогу для лица и другие). Занятия будут идти до 31 августа. Узнать расписание можно на сайте проекта. Предварительная запись не требуется. Участникам нужно только взять с собой коврик. Да и то необязательно. Например, в парке «Музеон» занятия проходят на деревянном настиле и многие становятся в позы прямо на нем. В дождливую погоду занятия обычно отменяют, кроме тех мест, где они проходят под навесом. Это Гончаровский и Бабушкинский парки, а также «Фили», «Воробьевы горы» и «Кузьминки». «Йогу в парках» проводят в столице уже в седьмой раз.

КОМУ НЕ СТОИТ ЗАНИМАТЬСЯ

- гипертоникам

- с грыжами позвоночника, остехондрозами-артритами

- с повреждениями коленных суставов, травмами

- с варикозами, тромбозами

- с психическими отклонениями

САМЫЕ ПРОСТЫЕ УПРАЖНЕНИЯ

- Треугольник. Ноги на ширине плеч, плавно и медленно наклоняться сначала к левой ноге, потом посредине, потом к правой ноге. Спину старайтесь держать максимально прямо. Растягивает внутренние мышцы бедра, икроножные мышцы, мышцы спины.

- Березка. Стоя у стены, к которой плотно прижаты пятки, ягодицы, плечи, плавно медленно начинайте поднимать на носочках, одновременно поднимая руки вверх. Замрите в этом положении. Дыхание легкое, поверхностное. Очень хорошо растягивает позвоночник, снимает усталость.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

- Йога - это целая философия, - рассказал «КП» руководитель лаборатории физиологии спортивной деятельности и восстановления в НИИ Спорта РГУФКСМиТ, невролог Виктор Косс. - Если человек начинает именно с философской составляющей йоги - читал Дао, Аюрведу, а потом решил попрактиковать и физическую сторону, то он никогда не начнет с серьезных упражнений сразу. Тем более, что в йоге есть множество направлений - от медиативного (он вообще никому не повредит) до более серьезных, так называемая йога-23. Упражнения на растяжку находятся где-то посредине. И если человек в общем и целом здоров, то вряд ли они могут навредить. Вспомните Поля Брега, который всю жизнь занимался йогой и считал, что именно упражнения на растяжку позволили ему сохранить активность и молодость на долгие годы. Но у нас, европейцев отношение к йоге именно как к физическим упражнениям, тогда как на Востоке - это лишь часть огромной философии.

Подготовила Анна КУКАРЦЕВА.