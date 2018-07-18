Наше Подмосковье. Новые инвестиции, новые заводы

СЕГОДНЯ 01:00 2018-07-18T02:13:05+03:00

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Основной тренд Московской области последних лет - открытость для инвестиций. В Подмосковье действуют сразу несколько программ для предпринимателей, готовых строить на территории региона производства, создавать новые рабочие места. Им предлагают уникальные условия, пакеты льгот и субсидий. Поэтому инвестор в Московскую область охотно идет.

Крупнейшая в России мясоперерабатывающая компания «Черкизово» под свой новый уникальный завод выбрала площадку в Кашире. Вчера состоялась церемония открытия, в которой приняли участие вице-премьер правительства РФ Алексей Гордеев и губернатор Московской области Андрей Воробьёв.

РОБОТЫ И ТЕХНОЛОГИИ

Соглашение о сотрудничестве Московская область и холдинг «Черкизово» подписали год назад в июне 2017-го, на Петербургском международном экономическом форуме. И вот уже в Кашире появился новый мясоперерабатывающий завод. Стратегический для Подмосковья инвестиционный проект. Чтобы создать для инвестора комфортные условия, Московская область предоставила холдингу «Черкизово» льготы по налогу на прибыль (10% вместо 20%) и налогу на имущество (0%). Эти условия будут действовать до 2029 года.

- Московская область всегда была известна как центр индустриальной системы организации сельскохозяйственного производства и переработки продукции, - напомнил вице-премьер Алексей Гордеев. - К сожалению, в 90-е годы многие предприятия прошли через кризис и даже разорились, но Подмосковье активно восстанавливается, становится флагманом по многим направлениям, входит в десятку крупнейших регионов России по производству продуктов питания. И вот такого рода объекты - это первые ласточки цифровой экономики России. Правительство Московской области большое внимание уделяет поддержке инвестиций.

Завод «Черкизово» в Кашире - на сегодня крупнейшее роботизированное мясоперерабатывающее производство не только в России, но и в Европе. Здесь внедрили самые современные технологии, процесс полностью автоматизирован. Впрочем, за заводом-роботом все равно приглядывают люди - IT-специалисты.

- Группа компаний «Черкизово» хорошо известна своей репутацией, - отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв. - Нам очень приятно, что кроме этого завода у холдинга есть последующие этапы инвестирования здесь, в Каширском городском округе. Мы в стороне тоже не стоим, у нас большая программа поддержки инвестора как по части инфраструктуры, так и по предоставлению земли. Нам очень приятно, что высокие технологии вновь реализованы в Московской области. Открытие сегодняшнего предприятия подтверждает то, что сельское хозяйство может быть конкурентно, только когда оно высокотехнологично.

1500 РАБОЧИХ МЕСТ

Гендиректор компании «Черкизово» Сергей Михайлов, в свою очередь, поблагодарил подмосковные власти за помощь:

- Большое спасибо правительству Московской области за реальную поддержку! Она необходима, ведь именно такие современные производства определяют не только имидж отрасли, но и страны.

- Это один из крупнейших роботизированных заводов в мире, - подчеркнул зампред правительства Московской области - министр инвестиций и инноваций Московской области Денис Буцаев. - Вся производственная цепочка будет поддерживаться роботами, люди не будут касаться продукции.

Но при этом нельзя сказать, что роботы здесь теперь полностью заменили людей. Нет! Завод в Кашире - это прежде всего рабочие места для жителей городского округа. Сейчас здесь работают около 200 человек. Но пока запущена только первая очередь из четырех. (См. «Конкретно».) Через несколько лет это будет целый комплекс производств. В 2021-м появится завод, который будет производить мясные полуфабрикаты - наггетсы, готовые обеды и проч. Еще через год заработает распределительный центр с охлаждаемыми складами и линией нарезки колбас. А в 2024 году введут в эксплуатацию завод по производству ветчин и колбас. Когда мясоперерабатывающий комплекс выйдет на полную мощность, на заводе-роботе будут производить около 30% всех российских сырокопченых колбас.

- Общий объем вложений в реализацию всех этапов превысит 25 миллиардов рублей и позволит создать порядка 1,5 тыс. новых рабочих мест, - заявил Буцаев.

КСТАТИ

Агропромышленный комплекс Московской области (АПК) - это:

- 480 сельхозпредприятий,

- 959 фермерских хозяйств,

- 561 297 личных подсобных хозяйств,

- 160,5 тыс. человек заняты в АПК.

По итогам 2017 года Подмосковье занимает

- 1-е место в ЦФО по производству овощей (548 тыс. тонн),

- 2-е место в ЦФО по производству овощей в закрытом грунте (35 тыс. тонн),

- 2-е место в ЦФО по производству молока (644 тыс. тонн).

В 2017 году в Московской области было реализовано 37 крупных инвестиционных проектов в сфере АПК. Общий объем инвестиций - 30 млрд. рублей. Создано около 1000 рабочих мест.

В 2018 году будут реализованы 15 крупных инвестиционных проектов на 1100 рабочих мест.