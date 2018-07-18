В центре Москвы вооруженные грабители в масках вынесли из офиса 10 млн рублей
Днем в среду, 18 июля, в столице был объявлен план «Перехват». Полицейские ищут черный BMW, на котором с места преступления скрылась банда грабителей.
Около 15.00 в офис фирмы, осуществляющей микрозаймы, недалеко от станции метро Таганская ворвались пять мужчин в масках. По словам очевидцев, неизвестные были вооружены пистолетами.
- Угрожая сотрудникам фирмы огнестрельным оружием, преступники заставили открыть сейф и забрали всю находившуюся там наличность - около 10 миллионов рублей, - сообщил «КП» источник в правоохранительных органах.
С места преступления бандиты скрылись на том самом BMW, который сейчас ищут. Геройствовать никто из сотрудников не стал, поэтому пострадавших, слава богу, нет.
- Сейчас на месте работают криминалисты, изучаются записи с камер видеонаблюдения, - сообщили «КП» в полиции. - Информация уточняется.
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