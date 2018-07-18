Грабители в масках вынесли с дачи экс-следователя Генпрокуратуры около двух миллионов рублей

СЕГОДНЯ 16:57 2018-07-18T17:13:19+03:00

В Москве и Подмосковье объявляли план «Перехват», но результата это не принесло Фото: Олег ЗОЛОТО

Неизвестные связали хозяина с работником, убили двух собак и явно знали, где хранятся ценные вещи

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Московские полицейские ищут преступников, которые вечером во вторник, 17 июля, ограбили загородный дом в Новой Москве. Материальный ущерб оценивают почти в 2 млн. рублей. Но самое интересно, что пострадавший - бывший следователь по особо важным делам Генпрокуратуры РФ. В разные годы генерал юстиции в отставке Владимир Лысейко курировал расследования по громким делам ЮКОСа и медиа-магната Владимира Гусинского, дело об убийства Влада Листьева. С 2006 года - пенсионер.

Двухэтажный загородный дом Лысейко находится в деревне Постниково - это буквально через дорогу от аэропорта Внуково. К слову сказать, Постниково - не какой-то там элитный закрытый поселок, а обычная деревня, несколько домов в которой принадлежат московским дачникам. Вечером на участке неожиданно появились люди в масках и камуфляже, вооруженные пистолетами. Выскочившие к чужакам две собаки, немецкая овчарка и пес породы хаски, были застрелены. На даче в этот момент был сам хозяин и наемный работник, который ухаживает за садом. Преступники скрутили обоих, замотав руки скотчем.

- Преступники явно знали, зачем пришли, - рассказывает источник в правоохранительных органах. - В доме в сейфе хранилась крупная сумма наличными, ювелирные украшения. Преступники вынесли их, сели на машину и скрылись. Ущерб оценивается в сумму около 2 миллионов рублей.

Зачем в дачном доме хранили такие деньги - вопрос риторический.

Связанные по рукам и ногам Лысейко с садовником сумели добраться до ворот и привлекли внимание соседей. Те помогли освободиться, вызвали полицию.

- Установлено, что после ограбления неизвестные на автомобиле «Газель» доехали до Боровского шоссе и на большой скорости уехали в сторону области, - сообщил «КП» источник в правоохранительных органах.

В Москве и Подмосковье объявляли план «Перехват», но результата это не принесло. Маршрут этого авто сейчас выясняют по записям с камер видеонаблюдения.

- Очевидно, что о тайнике на участке могли знать только люди из ближнего круга потерпевшего, - продолжает источник. - Поэтому поиск возможных сообщников грабителей ведется прежде всего среди родных и знакомых владельца дома.

Официально в пресс-службе московской полиции это ограбление на комментируют. Однако известно, что уголовное дело возбуждено по статье «Разбой, совершенный организованной группой в особо крупном размере». Преступникам светит от 8 до 15 лет.