2018-07-18T16:23:42+03:00
Общество

Дело против матери ребенка-инвалида, пытавшейся перепродать лекарство от эпилепсии, закрыли

Но ни сама Екатерина Коннова, ни ее адвокат не уверены на 100%, что это конец истории. Тем более, что УВД по ЦАО затеяли новую доследственную проверку
Дина КАРПИЦКАЯ
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Екатерина Коннова с сыновьямиЕкатерина Коннова с сыновьями
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Скандальная история произошла с москвичкой Екатериной Конноновой. Женщина пыталась продать лекарства своего сына - инвалида, не зная, что они содержат наркотические вещества. Ее объявление на сайте увидели оперативники и пришли к Конноновой под видом покупателей. Было заведено уголовное дело, матери-одиночке грозило до 8 лет тюрьмы. Дело получило огласку и вот результат:

- Вот буквально 15 минут назад я получил на руки постановление о прекращении уголовного дела против моей подзащитной, - сообщил «КП» адвокат Юрий Манукян. - Но параллельно с закрытие дела, отдельную проверку проводят другие, вышестоящие полицейские из УВД ЦАО. Какого будет их решение пока не ясно. Но я не исключаю того, что они возбудят уголовное производство. Вот буквально позавчера в понедельник (16 июля 2018 года) Екатерину вызывали.

- На допрос?

- Ну формально это не считается допросом. Это сбор объяснений. Больше 2-х часов она очень подробно еще раз рассказывала всю историю этих лекарств с самого начала. Кроме того, следователи попросили нас собрать и предоставить нас информацию об обстоятельствах произошедшего.

- Что именно? Доказательства невиновности?

- Опять же, формально это никакие не доказательства. Это просто информация: откуда у Екатерины взялись деньги на эти лекарства, почему она их решила продать и как это происходило. И так далее. Мы рады такой инициативе следствия, так как сами собирались приобщить эти материалы к тому делу, которое сейчас вот закрыли. И все у нас уже было собрано.

Сама Екатерина пока на связь не вышла. Но как рассказал Юрий, держится спокойно.

- А что еще ей остается делать? - говорит юрист.

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114 990… 114 997… - каждую секунду число подписавших онлайн-петицию в защиту Екатерины Конновой увеличивается на несколько человек. Маму шестилетнего ребенка-инвалида, которую оперативники задержали в рамках спецоперации про борьбе с торговлей незаконными препаратами, в сети поддержали лайками и репостами. За женщину вступились не только родители больных малышей, но и знаменитости, общественники, благотворительные фонды (подробности)

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