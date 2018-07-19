2018-07-18T21:13:59+03:00
Авто

Столица без пробок: Как поедем через 5 лет

На урбанфоруме обсудили главные транспортные проекты [инфографика]
Светлана НИКОЛАЕВА
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Добраться без пробок можно будет в любую точку столицы.Добраться без пробок можно будет в любую точку столицы.Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Московский транспорт и дорожная сеть развиваются стремительно. Продолжается реконструкция МКАД, строятся Северо-Западная и Северо-Восточная хорды (участок от Дмитровского шоссе до трассы М11 откроется в этом году) и другие дороги (см. схему).

Ведущиеся работы

Ведущиеся работы

В сентябре 2016 года открылось Московское центральное кольцо (МЦК), строится Большая кольцевая линия метро (БКЛ), продлеваются уже существующие ветки подземки. На урбанфоруме, который проходит сейчас в парке «Зарядье» (с 17 по 22 июля), презентовали эти и другие транспортные проекты, рассчитанные на ближайшие 5 лет, до 2023 года.

Один из амбициозных проектов - Московские центральные диаметры (МЦД), или так называемое наземное метро.

Сейчас пассажирам электричек, чтобы попасть на другое направление, приходится ехать на нужный вокзал на метро. МЦД решат эту проблему и сократят время в пути чуть ли не в два раза. Пригородные поезда поедут насквозь через центр столицы. Для этого радиальные направления МЖД объединят. Новые маршруты создадут на основе существующих железных дорог. В результате пассажиры смогут попасть с одного конца столицы на другой без пересадок.

Таким образом планируется соединить все десять направлений железной дороги. Сквозных маршрутов может быть от 5 до 15.

Первая линия МЦД (см. схему) - Лобня - Одинцово может поехать уже в 2019 году.

Следующая линия - Подольск - Нахабино (см. схему).

Линии МЦД

Линии МЦД

МЦД вслед за МЦК разгрузят радиальные направления подземки, пассажирам станет удобнее и в метро, и в электричках.

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