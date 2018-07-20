Счастье на 20 квадратах

СЕГОДНЯ 01:00 2018-07-20T02:42:46+03:00

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Какая квартира лучше - площадью 20 или 100 квадратных метров? Для каждого человека своя. Причем счастье его зависит не от площади жилья. Важно, что на рынке для покупателя должны быть представлены разные варианты квартир, напомнил во время посещения Московского урбанистического форума глава ВЭБа Игорь Шувалов.

- Главное, чтобы на рынке была возможность выбрать по возможностям и по своим желаниям. Если вам нужна квартира в 20 метров, купите ее и будьте счастливы. Если вам нужна квартира в 100 метров и у вас есть для этого доход, купите себе квартиру в 100 метров, - пояснил Игорь Шувалов.

По мнению главы ВЭБа, в этой ситуации важно, чтобы люди могли иметь предложения на любой вкус и доход. И это предложение должно формировать самый современный облик города.

Казалось бы, что человек сказал нового? Прописные истины. Кто-то любит арбуз, а кто-то свиной хрящик. У одного человека денег хватает впритык на студию, а у другого на хоромы с запасом...

- Часто бывает, что до работы пять минут пешком дойти, она высокооплачиваемая, и все вроде у меня хорошо, и жена у меня красивая, и дети хорошие, в школу ходят, а люди все несчастливы. А кто-то и час может на работу ехать, и у него другие жизненные сложности, а он счастливый. Поэтому, конечно, ощущать себя счастливым очень важно. Поэтому, чтобы после тяжелого рабочего дня, после счастливого рабочего дня прийти домой в квартиру, которая должна быть такой, чтобы это счастье продолжалось, - отметил Игорь Шувалов.

Возможно, сообщи эту мысль кто другой, на нее бы журналисты и не обратили внимания: ее можно приписать любому умудреному житейским опытом человеку. Но у Шувалова свой жилищный бэкграунд. Пару лет назад на форуме «Среда для жизни» чиновник (на тот момент) сказал, что пусть кому-то кажется смешным, но люди приобретают жилье площадью 20 кв. метров. И оно очень популярно, на рынке есть соответствующая ниша. После чего на него как-то организовано полились ушаты грязи. Сегодня бывший вице-премьер ответил...

- Так вот, ржали надо мной те, кому я говорил, что и в 20 метрах можно быть счастливым, - резюмировал глава ВЭБ.

Вопрос в другом. Девелоперам невыгодно строить маленькое жилье: «выхлоп» от продажи малометражек скромнее. Неудивительно, что, как только Игорь Шувалов попробовал изменить строительные устои, он сразу ощутил на себе все прелести медийного внимания всего лишь из-за одной фразы. Однако, несмотря на все имиджевые риски, теперь уже руководитель ВЭБа Шувалов продолжил воевать за выбор потребителя и его счастье.

Причем речь не только про квартиры, а про изменение городской среды в целом. Там же, на Московском урбанистическом форуме, Шувалов подтвердил планы о партнерстве ВЭБа с консалтинговым бюро «Стрелка» - известным институтом, специализирующимся на дизайне и архитектуре городских пространств. Результатом их сотрудничества станет платформа «Города будущего» - инструмент развития урбанистических технологий в России. Программа уже предварительно одобрена правительством, а ее пилотные проекты появятся до 2021 года.

Шуваловский пример и стеб со «смешными» квартирами показателен: хоть и правильная инициатива, но всегда наказуема. А жаль...