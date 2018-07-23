Наше Подмосковье. Спорт воспитывает с детства

СЕГОДНЯ 01:00 2018-07-23T02:53:29+03:00

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Этим 10 - 11-летним ребятам нынешняя поездка на турнир в Одинцово наверняка запомнится на всю жизнь. Для многих это были первые соревнования в жизни. Но главное - здесь они имели возможность пообщаться с настоящим хоккейным героем, которого знает весь мир. В Одинцове в эти выходные завершился первый Кубок Александра Овечкина. За трофей, помимо юных хозяев льда, боролись команды из Мытищ, Воскресенска, Балашихи, Клина и Электростали.

Овечкин - настоящая мегазвезда мирового спорта. В свои 32 года он выиграл множество трофеев, побил десятки рекордов. Трехкратный чемпион мира, обладатель Кубка Стэнли, самый результативный россиянин в истории НХЛ. И вот лидер сборной России приезжает в Одинцово...

Мало кто знает, но с этим подмосковным городом у Овечкина связана личная история. О ней на турнире рассказала мама хоккеиста Татьяна Овечкина (к слову, двукратная олимпийская чемпионка по баскетболу). Когда Александра в первый раз вызвали в национальную сборную России, те памятные сборы проходили именно здесь, в Одинцове.

После финальных матчей Кубка Овечкина победителей награждали губернатор Московской области Андрей Воробьёв и сам Александр. Хоккейная амуниция от Ovi (так называют спортсмена в Штатах) досталась командам, завоевавшим места в тройке лучших: «Химик» (Воскресенск), «Атлант» (Мытищи), «Армада» (Одинцово).

- Александр и его родители давно хотели организовать турнир OviCup, в этом году мы вместе приняли участие в его подготовке и провели его в Одинцове, - отметил Андрей Воробьёв. - Это первый турнир. Но он будет традиционным, мы обязательно будем проводить его каждый год. Уже сейчас и московские команды, и команды из других регионов изъявили желание принять участие в турнире.

Овечкин рассказал маленьким хоккеистам, что в их возрасте тоже мечтал о большой карьере. Мечта сбылась. Но для этого нужно было хорошенько потрудиться!

- Турнир - это большой опыт для ребят, первые шаги в большой спорт, - рассказал чемпион. - Спасибо за то, что этот турнир будет проходить каждый год. Делиться опытом, помогать развивать этот вид спорта, прививать к нему любовь - это очень важно для меня!

Как знать, может, среди нынешних участников первого Кубка Овечкина есть мальчишки, которые уже лет через десять станут новыми звездами и продолжателями наших славных хоккейных традиций.

Андрей Воробьёв и Александр Овечкин с воспитанниками команды "Умка" по следж-хо­ккею.

КСТАТИ

Реабилитация на льду

В Одинцове губернатор и Александр Овечкин приехали на тренировку уникальной команды «Умка».

«Встретились с воспитанниками одинцовской школы по следж-хоккею «Умка» и их родителями. Здесь бесплатно занимаются ребята с ДЦП и нарушениями опорно-двигательного аппарата», - рассказал Андрей Воробьёв в своем Instagram.

Детям с проблемами физического развития тренировки даются намного сложней, чем их обычным сверстникам. Тем ценнее успехи!

«Умка» - это сегодня единственная в Подмосковье команда по следж-хоккею. Она появилась в 2017 году. Сегодня здесь занимаются несколько десятков ребят в возрасте от 7 до 14 лет. Тренеры и экипировка полностью оплачиваются государством.

- Мы хотели выразить огромную благодарность губернатору и Александру Овечкину за то, что наши дети могут заниматься следж-хоккеем, это очень важно для них, в том числе как реабилитация, - рассказала мама одного из игроков «Умки» Лариса Деревянко. - Многие дети в начале занятий не могли держать клюшку, а теперь они очень хорошо держатся. Дети очень довольны!

Александр Овечкин вручил юным хоккеистам сертификат на 1 миллион рублей - эти деньги пойдут на развитие школы «Умка».