Наше Подмосковье. Полевые условия

СЕГОДНЯ 01:00 2018-07-23T02:55:14+03:00

На выставке агротехнологий «Подмосковье-2018» губернатор Андрей Воробьёв сел за руль нового трактора, который вскоре будет работать на полях региона

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В этом году традиционный подмосковный праздник «День поля» продолжался целых два дня. Деревня Медведки, которая входит в состав городского округа Истра, на это время стала неофициальным сельскохозяйственным центром Московской области. Сюда съехались труженики села, представители крупных агрохолдингов и фермеры со всех муниципалитетов. Здесь же прошла выставка агротехнологий «Подмосковье-2018».

- Мы сегодня проводим традиционное мероприятие, связанное с развитием сельского хозяйства, агробизнеса. Все самые современные технологии, машины представлены здесь, - отметил на открытии выставки губернатор Андрей Воробьёв. - В Московской области реализуется достаточно амбициозная программа. За последние 5 лет мы ввели большое количество земли в сельхозоборот - с 53 до 90%. (См. «Конкретно».) Остаются только неудобные, тяжелые земли, но и их мы тоже вводим. Мы заинтересованы в том, чтобы создавать больше рабочих мест. Подмосковье - это всегда высокие технологии, в том числе в агробизнесе.

«День поля Московской области-2018» - одно из ключевых мероприятий года для АПК Подмосковья, - отметил министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин. Это и место демонстрации научно-технических достижений в агропроме, и площадка для обсуждения инвестпроектов.

ТЕСТ-ДРАЙВ ОТ ГУБЕРНАТОРА

Экспозиция под открытым небом собрала более 200 единиц техники - и отечественных образцов, и зарубежных. Причем для самых разных работ - машины, которые умеют подготавливать почву к высадке семян, агрегаты для посева и посадки сельхозкультур, устройства для переработки и хранения продукции.

Андрей Воробьёв сам протестировал в полевых условиях одну из представленных на выставке моделей тракторов - сел за руль нового российского трактора «Ростсельмаш-2375» и вспахал часть пашни.

«Проверяю новую агротехнику! - так Андрей Воробьёв подписал видео из кабины трактора во время «тест-драйва» на своей страничке в Instagram (@andreyvorobiev). - Совсем скоро эти тракторы будут работать на полях Подмосковья».

Специалисты выделяют RSM-2375 как надежный, экономичный трактор, способный работать в самых сложных условиях.

Позже на поле у Медведкова сошлись лучшие трактористы Подмосковья. Претенденты на звание «Пахарь-2018» должны были, помимо владения теорией, продемонстрировать, как они умеют управлять сельхозмашинами, быстро и качественно обрабатывать почву, собирать урожай.

БОРЩЕВИКУ - БОЙ!

Мы уже писали, что в этом году Московская область выделила на борьбу с борщевиком около 300 миллионов рублей. Невероятно живучий и опасный для людей сорняк захватил обширные территории. Через народное голосование на портале «Добродел» жители области составили список из 1,5 тысячи участков, наиболее заросших высокими стеблями с «зонтами». Их очищают от борщевика в первую очередь. На текущий момент эту работу провели на общей территории более 1 тысячи га.

В рамках выставки агротехнологий специалисты продемонстрировали в том числе и новую технологию борьбы с борщевиком - удаленный покос осуществляется оператором с помощью робота-дрона.

«ЛЬГОТЫ - БОЛЬШОЕ ДЕЛО»

После рабочей программы Андрей Воробьёв пообщался с жителями области, которые приехали на День поля. Многие поблагодарили губернатора за новые льготы - с 1 сентября нынешнего года все жители Московской области от 60 лет и старше смогут бесплатно ездить на всех видах общественного транспорта Москвы. Напомним, что ранее губернатор Подмосковья и мэр столицы Сергей Собянин договорились, что все пенсионеры Московского региона получают бесплатный проезд на пригородных электричках. Также эта льгота распространяется на многодетные семьи (дети и один из родителей), родителей, приемных родителей и опекунов детей-инвалидов, почетных доноров.

- Я часто езжу в Москву, и льготы - это большое дело, - отметил Игорь Дрынков, директор спорткомплекса «Рассвет» поселка Новопетровское.

Мужчина вышел на пенсию полгода назад, но продолжает трудиться. У директора Дома культуры Новопетровского Надежды Куликовой такая же история.

- Я благодарна губернатору за те льготы, которые они с мэром Москвы приняли - о проезде на электричках. Мы ощутили эту поддержку, - говорит женщина. - Мы во всем чувствуем перемены и надеемся, что это будет продолжаться.

- От жителей был большой запрос, поэтому мы приняли такое решение, - рассказал Андрей Воробьёв. - Сейчас экономический рост в Московской области составляет порядка 3,5 - 3,6%, появляются дополнительные возможности, и мы с Москвой приняли это общее решение.

КОНКРЕТНО

289,9 тыс. га неиспользуемых сельхозземель было введено в оборот под пашни за пять лет - с 2013 года по 2017-й.

4500 руб. на 1 га - размер субсидии на ввод заброшенных пашен в оборот. Владельцам сельхозземель создали условия, при которых обрабатывать свои участки снова стало выгодно.

610,2 тыс. га - общая посевная площадь в организациях всех категорий (показатели 2017 года)

Это +120,7% по сравнению с 2013 годом.

Итог: В 2017 году валовый сбор зерна зерновых и зернобобовых культур впервые за 17 лет достиг 426,6 тыс. тонн.

В 2,4 раза в Московской области вырос совокупный урожай зерна за пять лет, с 2013 года.