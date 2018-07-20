В московском метро открыли 15 туалетов, но пускают не всех

СЕГОДНЯ 11:17 2018-07-20T11:49:17+03:00

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Туалеты в метро - это вечная тема. Одним нравится, что наконец-то можно не терпеть до дома и воспользоваться кабинками (пусть пока и не на всех станциях), а другие говорят, что неприятные запахи отбивают охоту пользоваться метро. Третьим не нравится, что оплатить можно только картой «Тройка», четвертым - что туалет в принципе платный.

Всего в подземке уже 15 кабинок. Их поставили для эксперимента. Оплата - 60 рублей. На станции «Цветной бульвар», например, аж два туалета. И очередь стоит. Несколько человек уходят, потому что приготовили деньги, а их не берут.

- C «Единым проездным» точно нельзя? - спрашивают пассажиры.

- Нет, только с «Тройки» могут списать деньги, - объясняют им.

К кабинке претензий нет, все на месте. И еще современный рукомойник 3 в 1 - подставил руки, лови каплю мыла, пошла вода, включилась сушка. Один минус - высушить руки за 10 секунд нереально, а если подставишь снова, то опять лови каплю мыла и т. д.

На «Библиотеке имени Ленина» - три туалета, и это понятно по запаху. Кабинки не простаивают. Выходившие из туалета с облегчением говорили: «Классно, что поставили». А проходившие мимо пассажиры, что «это дорого и они потерпят, как раньше», «может, когда-то воспользуюсь» и «жалко, что нельзя по «Единому» заплатить».

- Был конкурс, мы выбрали ряд станций, где большое количество пересадок и большой поток пассажиров, - рассказал на Московском урбанфоруме Максим Ликсутов, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы. - Конкурс выиграла компания, которая готова при жестких технических требованиях поставить эти туалетные комплексы. Услуга эта платная, потому что делает частная компания. Мы посмотрим, как будет работать первый этап. Если они будут востребованы, удобны, не будут мешать другим пассажирам, то мы подумаем над тем, чтобы дальше продолжать эту кампанию.

КОНКРЕТНО

На каких станциях установили модульные туалетные комплексы (шт.):

«Библиотека имени Ленина» - 3

«Парк Культуры» Сокольнической линии - 2

«Сокольники» - 1

«Цветной бульвар» - 2

«ВДНХ» - 1

«Чкаловская» - 1

«Кропоткинская» - 1

«Проспект Мира» Калужско-Рижской линии - 1

«Комсомольская» Кольцевой линии - 1

«Семеновская» - 2