Константин Ремчуков: «В работе штаба Собянина участвует более 2 тысяч волонтеров ФИФА»

СЕГОДНЯ 14:10 2018-07-20T14:20:43+03:00

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В избирательный штаб кандидата в мэры Москвы Сергея Собянина записались более двух тысяч волонтеров ФИФА. Об этом сообщил сегодня, 20 июля, на брифинге глава предвыборного штаба Собянина, главред "Независимой газеты" Константин Ремчуков.

- После Чемпионата мира более двух тысяч волонтеров ФИФА записались в избирательный штаб Собянина, - сказал Константин Ремчуков. - Число наших волонтеров продолжает расти, у нас было 7 тысяч, сейчас 10300 волонтеров.

Для участия в Чемпионате мира по футболу Москва подготовила команду из 5 тысяч городских волонтеров. Они встречали болельщиков в аэропортах и на железнодорожных вокзалах, в гостиницах, на фестивале болельщиков и других местах, отвечали на вопросы о городе, оказывали помощь в навигации, помогали решать другие вопросы. Эту ответственную миссию доверили москвичам и жителям Московской области в возрасте старше 16 лет, прошедшим в прошлом году специальный отбор и обучение. Среди главных критериев отбора - доброжелательность, стремление помочь, знание иностранных языков, любовь к Москве, искреннее желание показать гостям похорошевшую российскую столицу.

О своем решении войти в штаб Сергея Собянина волонтеры ФИФА объявили в понедельник, 16 июля, на торжественном вечере в "Известиях Холле", где их поздравили с успешной работой на чемпионате мира.

Сейчас волонтеры штаба Собянина продолжают собирать наказы горожан. Пожеланий, предложений, идей от москвичей уже получено более шести тысяч. Волонтеры вылавливают проблемы, и штаб старается их решать, в том числе и групповые проблемы, например, проблемы дольщиков.

- Сегодня, на момент нашей встречи, у нас более 10 тысяч 300 волонтеров, - отметил глава штаба Собянина. - После чемпионата мира по футболу более 2 тысяч волонтеров FIFA записались и пришли к нам на собеседование, хотят работать. Количество людей продолжает расти.

Напомним, Сергей Собянин стал одним из четырех кандидатов на пост мэра Москвы. Он участвует в выборах как самовыдвиженец. Программа кандидата будет разработана на основе наказов и пожеланий москвичей.