2018-07-20T18:39:58+03:00
Общество

Мара Багдасарян предприняла еще одну попытку вернуть себе права

Адвокаты скандальной гонщицы подали апелляционную жалобу на решение Дорогомиловского суда
Семен ЕЛЕНИН
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Мара Багдасарян продолжает пытаться вернуть себе водительские праваМара Багдасарян продолжает пытаться вернуть себе водительские праваФото: Александр ГЛУЗ
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У нас тут новый эпизод сериала «Мара и права». Да-да, легендарная (чего уж тут уже скромничать!) нарушительница правил дорожного движения, звезда соцсетей, стритрейсерша и выпускница юрфака Мара Багдасарян продолжает пытаться вернуть себе водительские права.

Краткое содержание предыдущих серий. За десятки неоплаченных вовремя штрафов (нарушение правил парковки, превышение скорости и др.) гаишники подали на Мару в суд. Ей дали почти 600 часов общественных работ. Защита девушки предоставила документы, что несколько месяцев назад девушка получила в аварии травмы головы и позвоночника, есть опасность приступов эпилепсии. Поэтому физические работы ей противопоказаны - мажорке доверили перебирать бумаги в ЖЭКе. А прокуратура на основании тех самых медсправок попросила суд отобрать у девушки права. Так Мара оказалась без удостоверения водителя. Потом она принесла в ГИБДД справку, что она вылечилась. Но гаишники не поверили и права не вернули. Поэтому Багдасарян подала в Дорогомиловский суд иск: обязать ГИБДД восстановить ее в правах (водительских). Увы и ах - иск был отклонен. Маре предложили сдавать экзамен на вождение на общих основаниях.

Девушка почему-то не хочет этого делать. И готова продолжать бороться за «корочку» в судах!

- Защита Мары Багдасарян подала апелляционную жалобу, - сообщила «Комсомольской Правде» пресс-секретарь Дорогомиловского суда Анастасия Татаруля. - Однако дата судебного заседания еще не назначена.

Словом, «Комсомолка» следит за развитием событий.

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