Штаб Собянина обучит 9 тысяч волонтеров правилам поквартирного обхода избирателей

СЕГОДНЯ 17:45 2018-07-20T17:55:26+03:00

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Избирательный штаб кандидата в мэры Москвы Сергея Собянина обучит 9 тысяч волонтеров правилам поквартирного обхода избирателей. Об этом сегодня, 20 июля, сообщил на брифинге глава штаба, главный редактор "Независимой газеты" Константин Ремчуков.

- У нас проводится интенсивное обучение волонтеров, - сказал глава штаба. - Мы приняли решение, что главной формой нашей агитационной избирательной кампании будет движение от двери к двери, то есть поквартирный обход, от человека к человеку. Потому что это не какие-то общие призывы, а конкретный разговор с человеком с объяснением, почему мы хотим, чтобы он проголосовал за Сергея Собянина. Мы считаем, что это эффективная форма ведения агитационной работы.

Для обучения волонтеров подготовили методические указания и рекомендации, а также данные о Москве и ее изменениях за последние несколько лет. Эти материалы составляли эксперты. Информация поможет волонтерам быть в курсе событий, которые произошли в Москве за последние несколько лет.

Главным для волонтеров станет прямое общение с жителями. Именно непосредственное общение с избирателями во всем мире считается самой эффективной формой агитации. Для этого волонтеры штаба будут встречаться с москвичами в их дворах и стучаться в каждую дверь. Все активисты смогут научиться на занятиях эффективной коммуникации с горожанами. Волонтерам штаба расскажут об общих принципах построения агитации, как наладить общение с избирателями, о чем рассказывать людям.

Агитация за Сергея Собянина начнется со следующей недели, а поквартирный обход в августе. Чтобы москвичи могли отличить волонтеров избирательного штаба Собянина, будут разработаны отличительные знаки. «Может быть, это будет бейдж, форма, чтобы жители знали, что это «не левые» люди, - уточнил Константин Ремчуков. - Я думаю, что на следующей неделе мы покажем лицо этого волонтера, которого по внешним признакам можно будет идентифицировать».

Кроме этого, волонтеры продолжают активную работу над проектом «Добрые дела», который они сами предложили неделю назад. Активисты помогают москвичам, обратившимся в штаб со своими насущными вопросами - малозначительными в масштабах всего города, но важными для каждого отдельного человека. За неделю волонтеры взяли в работу 547 обращений. После выезда волонтеров 47% проблем подтверждено, 53% уже были решены еще до их выезда. Из тех, что волонтеры взяли под свой контроль, 32% уже устранены. Сейчас в проекте «Добрые дела» приняли участие 192 человека.

Напомним, Сергей Собянин стал одним из четырех кандидатов на пост мэра Москвы. Он участвует в выборах как самовыдвиженец. Программа кандидата разрабатывается на основе наказов и пожеланий москвичей.

Выборы мэра Москвы пройдут в столице 9 сентября 2018 года в единый день голосования. Срок полномочий избранного мэра Москвы - 5 лет.