2018-07-20T18:39:58+03:00
Общество

Москва перевезла 5 миллионов футбольных болельщиков

Власти столицы подводят итоги мундиаля
Павел ЧЕРНЫШОВ
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Метро, автобусы и другие виды транспорта Москвы в дни проведения Чемпионата мира по футболу с 14 июня по 15 июля перевезли 5 млн болельщиков и организаторов матчей, что почти в два раза больше, чем численность населения следующей страны-хозяйки первенства - Катара. Об этом в пятницу сообщил журналистам заместитель Мэра Москвы по транспорту Максим Ликсутов.

По словам управленца, большинство болельщиков и организаторов для передвижения по городу выбирали метро, Московское центральное кольцо (МЦК) и монорельс: на этих видах транспорта совершено почти 3,8 млн бесплатных поездок. Около 1 млн пассажиров перевезли бесплатные шаттлы и маршруты наземного транспорта возле стадионов и фанфеста. Во время чемпионата мира было также совершено более 100 тыс. поездок на аккредитованных такси.

Пять раз во время чемпионата мира московский метрополитен и МЦК продлевали работу до 3 часов ночи. За время ночного продления работы метро было перевезено более 600 тыс. пассажиров. В метро за порядком следили 8 тыс. сотрудников службы безопасности метрополитена и УВД на Московском метрополитене, при этом не было зафиксировано ни одного серьезного инцидента.

Причем, опыт Чемпионата мира по футболу и дальше будет использован в работе транспорта Москвы.

- Дублирование на английский язык объявление станций, элементов навигации - останется и дальше, - пояснил чиновник.

Причем, как напомнил Максим Ликсутов, объявления в вагонах метро начали дублировать на английский язык еще к Кубку конфедераций, который состоялся летом 2017 года.

- Самая популярная станция из всех станций метро, если смотреть по пиковым периодам, оказалась «Лубянка», которая в час пропускала до 5-7 тысяч иностранных болельщиков, – сообщил первый замначальника ГУП «Московский метрополитен» по стратегическому развитию и клиентской работе Роман Латыпов.

Самыми популярными станциями по пассажиропотоку стали «Охотный ряд», «Площадь Революции», «Спортивная», «Университет» и «Добрынинская».

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