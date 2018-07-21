Волонтеры помогли жителям Московской области записать более 3 тысяч обращений к губернатору Андрею Воробьёву

СЕГОДНЯ 14:43 2018-07-21T14:55:48+03:00

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Молодежный волонтерский штаб, открытый в июне в Одинцове, подвел первые итоги своей работы. В него сейчас входят более 20 добровольцев, представляющих различные подмосковные волонтерские организации. Ребята ездят по разным муниципалитетам Московской области и помогают жителям записывать видеообращения к губернатору Андрею Воробьёву. Волонтеры успели побывать в Балашихе, Люберцах, Реутове, Одинцове. Там же, в Одинцове, месяц назад был открыт стационарный штаб. Чуть позже аналогичный штаб появился и на областном молодёжном образовательном форуме «Я - гражданин Подмосковья».

Число записанных обращений на сегодня уже превышает 3 тысячи. Помимо жителей области в этом флешмобе принимают участие и знаменитости. Так к Андрею Воробьёву с помощью волонтеров уже обратились музыканты Дмитрий Маликов, Ольга Кормухина, Денис Майданов, олимпийский чемпион, лыжник Александр Легков, всемирно известный боец смешанных единоборств Джефф Монсон, журналистка Марина Юденич, телеведущие Гузель Камаева и Дмитрий Губерниев, кинорежиссер Егор Кончаловский, депутаты Госдумы Оксана Пушкина и Елена Серова, актер Алексей Огурцов, главы муниципальных образований Подмосковья и депутаты Мособлдумы.

Лидеры мнений в своих видеороликах отмечают слаженную работу команды губернатора Андрея Воробьева в решении вопросов, возникающих на территории Московской области, положительные преобразования в каждой отрасли, которую они представляют, и доступность подмосковных властей для диалога.

- Если вы увидите волонтеров около плакатов с хештегом #АЮready или вас спросят, как вам живется в Подмосковье, не бойтесь отвечать, - говорит руководитель молодёжного волонтёрского штаба, руководитель регионального штаба Всероссийского движения «Волонтеры Победы» Александр Печенегин. - Не бойтесь говорить, если есть какие-то проблемы. Не бойтесь благодарить. Мы создаём общественную карту дел, чтобы понимать - что сделано, а на что ещё нужно обратить внимание.