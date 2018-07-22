2018-07-22T12:49:36+03:00
Общество

Москвичей, которым из-за долгов запрещено выезжать за границу, за год стало в два раза больше

70% из них - папаши, отказавшиеся платить алименты
Семен ЕЛЕНИН
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За первое полугодие московские приставы взыскали 42,7 миллиарда рублейЗа первое полугодие московские приставы взыскали 42,7 миллиарда рублейФото: Алексей БУЛАТОВ
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Интересная статистика. За первые полгода 2018 года запрет на выезд за границу получили 126 тысяч москвичей. За долги! Любопытно, что годом ранее таких товарищей было в два раза меньше - около 62 тысяч.

В пресс-службе московского управления Федеральной службы судебных приставов рассказывают, что около 70% нынешних невыездных - папаши, которые отказываются выплачивать бывшим женам алименты на детей. Это вообще самая распространенная категория «бегунков». За год на злостных неплательщиков пришлось завести больше 200 уголовных дел.

- Запрет на выезд - одна из самых действенных мер по взысканию задолженностей, - объясняют приставы. - Собирается человек в отпуск. Бац! - а он в списке тех, кому запрещено выезжать. Чаще всего, деньги на оплату задолженностей сразу находятся.

Гораздо реже должников наказывают приостановкой водительских прав. 24 тысячи случаев за 6 месяцев 2018-го. (На 3 тысячи больше, чем за аналогичный период 2017 года).

Официальная статистика показывает, что за последний год выросло и число должников, и суммы возвращенных долгов.

За первое полугодие московские приставы взыскали 42,7 миллиарда рублей (Это, например, больше чем за весь 2015 год). Около 40% из них ушли в бюджет - долги по налогам, административным штрафам и проч. Из оставшегося 4,6 млрд. рублей - задолженности горожан перед банками и прочими кредитными организациями, более 800 млн. - за ЖКХ.

И еще одна интересная цифра: 72% долгов в Москве возвращаются только через суд.

Специалисты объясняют рост числа должников экономической ситуацией в стране. Отдавать попросту нечем. Платить люди предпочитают только в самом крайнем случае.

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