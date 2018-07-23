Льготы по карте «Тройка» в парке «Зарядье»: Кому положены, какие скидки дадут

СЕГОДНЯ 15:00 2018-07-23T15:12:17+03:00

По карте «Тройка» положены льготы при покупке билетов в парке «Зарядье» Фото: Михаил ФРОЛОВ

Льготы по карте «Тройка» в парке «Зарядье» можно получить при покупке билетов в тех павильонах, где есть платные услуги, - «Медиацентр» и «Заповедное посольство», в подземном археологическом музее «Зарядье». Парковка парка также платная

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С картой «Тройка» постоянно езжу в автобусе и на метро. Слышала, что по карте «Тройка» положены льготы при покупке билетов в парке «Зарядье». На какую льготу можно рассчитывать в «Зарядье» при оплате услуг «Тройкой»?

Анастасия Бокова. Юго-Восточный округ.

Как рассказали в столичной мэрии, билет с помощью «Тройки» можно купить в кассах «Медиацентра» и «Заповедного посольства», а также в билетном киоске подземного музея. При этом действуют скидки, в том числе и по карте «Тройка». Льготникам нужно принести с собой оригиналы документов, подтверждающих льготу или их копии, заверенные у нотариуса. Обратите внимание! При расчете за паркинг и аттракцион «Полет над Москвой» можно расплатиться картой «Тройка», но никаких скидок не будет.

Публикуем цены для обычных посетителей и для льготников, в том числе льготы по карте «Тройка» в парке «Зарядье».

НА ЗАМЕТКУ

1. Павильон «Медиацентр»

Аттракцион «Полет над Москвой»:

Для обычных зрителей от 18 лет - 790 руб.

Льготные цены:

- для зрителей 6 - 14 лет (ростом от 120 см) - 150 руб., для зрителей 14 - 18 лет и студентов (ростом от 120 см) - 400 руб.;

- для пенсионеров, многодетных семей, предъявителей социальной карты москвича и других льготных категорий - 640 руб.;

- для ветеранов Великой Отечественной войны, инвалидов 1 и 2 групп, детей-инвалидов, детей-сирот, детей до 7 лет (ростом от 120 см) - бесплатно.

Внимание! На этот аттракцион льгот по карте «Тройка» нет.

Фильм «Машина времени»:

Для обычных зрителей от 18 лет - 600 руб.

Льготные цены:

- для зрителей 12 - 14 лет - 150 руб. - 300 руб.;

- для пенсионеров, многодетных семей, инвалидов 3 группы, ветеранов труда - 480 руб.;

- для ветеранов Великой Отечественной войны, инвалидов 1 и 2 групп, детей-инвалидов и детей-сирот - бесплатно;

- при оплате билета кошельком карты «Тройка» - скидка 5% от стоимости базового билета.

Выставочный зал:

Для обычных зрителей - 250 руб.

Льготные цены:

- для детей от 7 до 18 лет, студентов очной формы обучения, пенсионеров, ветеранов труда, многодетных семей, инвалидов 3 группы - 125 руб. Для некоторых из них скидки в льготные часы;

- для детей до 7 лет - бесплатно;

- при оплате билета кошельком карты «Тройка» - скидка 5% от стоимости базового билета.

2. Павильон «Заповедное посольство»

Флорариум:

Для обычных посетителей от 18 лет - 150 руб.

Льготные цены:

- для посетителей до 18 лет и студентов - 120 руб.;

- для ветеранов Великой Отечественной войны, инвалидов 1 и 2 групп, детей-инвалидов - бесплатно.

Понедельник - санитарный день.

Биолаборатория:

Для обычных посетителей - в среднем от 600 руб. в зависимости от того, что вам нужно - воркшоп, мастер-класс, лабораторное занятие или квест.

Льготные цены:

- для детей в возрасте от 6 до 18 лет из многодетных семей - от 480 руб.;

- для пенсионеров, взрослых из многодетных семей, инвалидов 3 группы, ветеранов труда, родителей, других законных представителей детей-инвалидов в возрасте до 18 лет - от 540 руб.;

- для групп от 15 человек - скидка примерно в 60 - 100 рублей на каждый билет;

- на некоторые мероприятия при оплате билета кошельком карты «Тройка» - скидка 5 % от стоимости базового билета;

- дети-сироты, дети-инвалиды, ветераны Великой Отечественной войны, инвалиды 1 и 2 групп и другие льготники - бесплатно.

Ледяная пещера:

Для обычных посетителей от 18 лет - 200 руб.

Льготные цены:

- для детей в возрасте от 7 до 18 лет - 100 руб., до 7 лет - бесплатно (входной билет нужно оформить в кассе);

- для пенсионеров, взрослых из многодетных семей, родителей, других законных представителей детей-инвалидов в возрасте до 18 лет - скидка 20 % от стоимости билета.

3. Подземный археологический музей «Зарядье»:

Для обычных посетителей от 18 лет - 200 руб.

Льготные цены:

- для детей от 7 до 18 лет, пенсионеров, многодетных семей, предъявителей социальной карты москвича и других льготных категорий - 100 руб.;

- для студентов очной формы обучения непрофильных вузов - 100 руб.;

- для детей до 7 лет, студентов очной формы обучения профильных вузов, ветеранов Великой Отечественной войны, инвалидов 1 и 2 групп, детей-инвалидов - бесплатно;

- для пенсионеров, многодетных семей, предъявителей социальной карты москвича и других льготников - бесплатно с 10.00 до 11.00 по вторникам и четвергам;

- при оплате билета кошельком карты «Тройка» - скидка 5 % от стоимости базового билета.

4. Музей «Старый Английский Двор»

Для обычных посетителей - 200 руб. на постоянную экспозицию, 100 руб. на временные выставки.

Льготные цены:

- для детей в возрасте от 7 до 17 лет, многодетных семей до достижения младшим ребенком 16 лет, студентов начального и среднего профессионального образования, пенсионеров, работающих инвалидов 2 и 3 групп - 100 руб. на постоянную экспозицию, 50 руб. на временные выставки;

- для детей до 6 лет, студентов вузов дневной формы обучения, ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, инвалидов 1 группы и неработающих инвалидов 2 группы - бесплатно. Полный список льгот на билеты - mosmuseum.ru/tickets/.

5. Подземная парковка:

Для обычных посетителей - 250 руб. в час круглосуточно. Оплата через специальные терминалы. Расчет начинается с первой минуты после получения водителем парковочного талона. После оплаты бесплатное время на выезд из паркинга - 15 минут.

Льготные цены:

- для ветеранов Великой Отечественной войны и инвалидов 1 и 2 групп - бесплатно. При этом нужно показать администратору паркинга на въезде или выезде оригиналы или копии документов, подтверждающих льготу.

Внимание! При оплате парковки льгот по карте «Тройка» нет.

КАК ДОБРАТЬСЯ

Ст. м. «Китай-город», «Площадь Революции», ул. Варварка, д. 6, стр. 1.

Вход свободный ежедневно, круглосуточно, со всех улиц вокруг парка.

ПРЯМАЯ СВЯЗЬ

Если у вас есть вопросы к власти, звоните ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, с понедельника по четверг с 9.00 до 16.00, в пятницу - с 9.00 до 15.45 по телефону прямой связи столичного правительства с жителями города: (495) 957-04-44.

На этой неделе у аппарата дежурят сотрудники таких организаций:

23 июля - Объединение административно-технических инспекций (ОАТИ) Москвы;

24 июля - Государственная жилищная инспекция Москвы (Мосжилинспекция);

25 июля - Департамент капитального ремонта Москвы;

26 июля - Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы;

27 июля - Департамент труда и социальной защиты населения Москвы.

Горожане также могут звонить для консультации в круглосуточную справочно-информационную службу правительства Москвы - (495) 777-77-77.

ВОПРОС РЕБРОМ

Можно ли запускать фейерверки во дворе жилого дома?

Во дворе одной из пятиэтажек в нашем районе жильцы часто запускают фейерверки. Но вокруг много деревьев, провода, припаркованные машины. На просьбы выбрать более безопасное место для таких развлечений соседи уверяют, что у них обычная непрофессиональная пиротехника. Хотелось бы узнать, какие фейерверки можно запускать во дворе жилого дома?

Наталья Сергеевна, Щелковское шоссе.

На этот вопрос в столичном департаменте региональной безопасности отвечают так:

- Размер площадки должен соответствовать максимальному размеру опасной зоны, указанной на упаковке пиротехники. К примеру, для бенгальских огней и хлопушек эта зона составляет до полуметра. Их можно использовать в помещениях и во дворах жилых домов. Опасная зона для наземных фейерверков и петард - до 5 метров, для пиротехнических ракет и салютных батарей - до 30 метров. Их разрешается зажигать только на улице. При этом нужно убедиться, что над площадкой нет деревьев, линий электропередачи и других преград. Ракеты и летающие фейерверки разрешают запускать вдали от жилых домов, построек с ветхими крышами или открытыми чердаками.

Уличную пиротехнику с опасной зоной от полуметра и больше запрещено запускать:

- в помещениях, зданиях и сооружениях любого назначения;

- на территориях взрывоопасных и пожароопасных объектов, в полосах отчуждения железных дорог, нефтепроводов, газопроводов и линий высоковольтной электропередачи;

- на крышах, балконах, лоджиях и выступающих частях фасадов;

- на сценических площадках, стадионах и других спортивных сооружениях;

- во время проведения митингов, демонстраций, шествий и пикетов;

- на территориях особо ценных объектов культурного наследия, памятников истории и культуры, кладбищ и культовых сооружений, заповедников, заказников и национальных парков.

Кроме того, во всех поселениях и городских округах, а также на расстоянии менее 100 метров от лесов нельзя запускать небесные, или китайские, фонарики. Нарушителей накажут штрафом в среднем от 2 до 5 тысяч рублей.

Подготовила Светлана ВОЛКОВА.