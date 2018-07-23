В центре Москвы на Тверской улице загорелся детский сад.

СЕГОДНЯ 16:30 2018-07-23T16:58:50+03:00

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На Тверской улице 23 июля загорелся детский сад. В СМИ ошибочно заявляли, что горит школа, но это оказалось неправдой.

- Заявка около 15.02 поступила в дежурную часть МЧС, пожарные оперативно выехали на место. Возгорание было в 2-этажном здании на Тверской улице, 28 дом, корпус 3, - рассказали «Комсомольской правде» в ГУ МЧС по Москве. - Возгорание происходило на кровле. Площадь пожара составляла 20 кв.метров. В 15.18 пожар потушили.

Пожар на Тверской 23.07.2018.

По данным спасателей, в здании производились ремонтные работы, в момент возгорания строителей в нем не было. Пострадавших нет.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.msk.kp.ru/video/embed/661396" frameborder="0"></iframe> Тверской улице в Москве загорелся детский сад.

- Сегодня во время проведения ремонтных работ произошло возгорание на крыше здания для дошкольных групп Школы №2054. К счастью, никто не пострадал, - рассказал «Комсомольской правде» куратор образовательных организаций Центрального округа Александр Тверской. - Детей и педагогических сотрудников в здании не было.

Спасатели пока не называют причину пожара. Не исключается нарушение технологии при производстве работ. Администрация школы готовится выставить претензию исполнителям работ и требовать возмещение ущерба.