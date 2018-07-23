В центре Москвы на Тверской улице загорелся детский сад
На Тверской улице 23 июля загорелся детский сад. В СМИ ошибочно заявляли, что горит школа, но это оказалось неправдой.
- Заявка около 15.02 поступила в дежурную часть МЧС, пожарные оперативно выехали на место. Возгорание было в 2-этажном здании на Тверской улице, 28 дом, корпус 3, - рассказали «Комсомольской правде» в ГУ МЧС по Москве. - Возгорание происходило на кровле. Площадь пожара составляла 20 кв.метров. В 15.18 пожар потушили.
Пожар на Тверской 23.07.2018.
По данным спасателей, в здании производились ремонтные работы, в момент возгорания строителей в нем не было. Пострадавших нет.
Тверской улице в Москве загорелся детский сад.
- Сегодня во время проведения ремонтных работ произошло возгорание на крыше здания для дошкольных групп Школы №2054. К счастью, никто не пострадал, - рассказал «Комсомольской правде» куратор образовательных организаций Центрального округа Александр Тверской. - Детей и педагогических сотрудников в здании не было.
Спасатели пока не называют причину пожара. Не исключается нарушение технологии при производстве работ. Администрация школы готовится выставить претензию исполнителям работ и требовать возмещение ущерба.
В центре Москвы на Тверской улице загорелся детский сад.