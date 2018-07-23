2018-07-23T16:58:50+03:00
Происшествия

В центре Москвы на Тверской улице загорелся детский сад

Спасатели говорят, что в здании шел ремонт [видео]
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
Поделиться:
Комментарии: comments1
Черный дым горящего здания, снятый очевидцем пожара.Черный дым горящего здания, снятый очевидцем пожара.Фото: Youtube
Изменить размер текста:

На Тверской улице 23 июля загорелся детский сад. В СМИ ошибочно заявляли, что горит школа, но это оказалось неправдой.

- Заявка около 15.02 поступила в дежурную часть МЧС, пожарные оперативно выехали на место. Возгорание было в 2-этажном здании на Тверской улице, 28 дом, корпус 3, - рассказали «Комсомольской правде» в ГУ МЧС по Москве. - Возгорание происходило на кровле. Площадь пожара составляла 20 кв.метров. В 15.18 пожар потушили.

Пожар на Тверской 23.07.2018.

По данным спасателей, в здании производились ремонтные работы, в момент возгорания строителей в нем не было. Пострадавших нет.

Тверской улице в Москве загорелся детский сад.

- Сегодня во время проведения ремонтных работ произошло возгорание на крыше здания для дошкольных групп Школы №2054. К счастью, никто не пострадал, - рассказал «Комсомольской правде» куратор образовательных организаций Центрального округа Александр Тверской. - Детей и педагогических сотрудников в здании не было.

Спасатели пока не называют причину пожара. Не исключается нарушение технологии при производстве работ. Администрация школы готовится выставить претензию исполнителям работ и требовать возмещение ущерба.

В центре Москвы на Тверской улице загорелся детский сад.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Иностранцы обращаются в «скорую помощь» Москвы чаще всего на английском и испанском
В столице стало меньше нарушений в работе летних кафе
В ландшафтном парке «Митино» открылся музей археологии
Из Жуковского в Калининград с «Уральскими авиалиниями»
Фестиваль цветов откроется 25 июля в ГУМе
Станция метро "Лубянка" стала самой популярной у иностранных болельщиков во время ЧМ-2018
На столичных дорогах обновляют диагональную разметку
В Москве семь музеев создали онлайн-экспонаты
В Боткинской больнице успешно провели первую трансплантацию печени
Спортивный комплекс с крытым катком и бассейном построят в ТПУ «Некрасовка»
Впервые в России в московской клинике провели уникальную операцию на сердце
На обновленном стадионе «Лужники» выросла скорость входа и выхода зрителей
В августе в Подмосковье откроются более 200 развалов с арбузами и дынями
В Москве такси въехало в столб, трое человек погибло
Для участников реновации в Москве построят «умные» дома
В столице онкоскрининг для ранней диагностики рака прошли более 7 тысяч москвичей
В парке «Зарядье» пройдут консультации москвичей по программе реновации
В Домодедово задержали 20 кг черной икры из Уругвая
Продлите лето с «Уральскими авиалиниями» со скидкой до 30%
На интерактивной карте Москвы появились необычные архитектурные сооружения
Дорогу в аэропорт Остафьево построят в 2019 году
Столичные школьники стали победителями Международной математической олимпиады
В Москве открыли сад имени Анны Политковской
На Ленинградском шоссе построят столовую для нуждающихся
Участок Филевской линии московского метро закроют 14 и 15 июля
Станция московского метро «Ховрино» изменит режим работы до 16 октября