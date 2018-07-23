Москва поделится с регионами опытом оказания электронных услуг
Опыт Москвы по оказанию электронных услуг нужно использовать в других регионах. Об этом заявил премьер Дмитрий Медведев на встрече с мэром Москвы Сергеем Собяниным в понедельник в подмосковных «Горках».
- Хочу поздравить вас и вашу команду с тем, что Москва получила первое место в рейтинге ООН по индексу оказания электронных услуг населению города, - обратился Медведев к Собянину.
- Мы не стремились занять места в каких-либо рейтингах, а лишь пытались охватить электронными услугами различные сферы жизни москвичей, - заметил мэр.
При этом Собянин уточнил, что в этом рейтинге Москва обошла 40 других городов, причем не каких-то небольших населенных пунктов, а мировых столиц.
Собянин также заметил, что москвичи все охотнее принимают участие в управлении городом с помощью системы «Активный гражданин». В этой системе уже задействованы 2 миллиона человек, заметил мэр. Он также напомнил об интернет-портале «Наш город», где москвичи помогают городским властям контролировать качество услуг, которые уже были оплачены мэрией.
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