2018-07-24T11:13:22+03:00
Общество

В московском метро появятся карты "Тройка" с амурским тигром

Выпуск карт приурочен к Международному дню тигра
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
Поделиться:
В московском метро регулярно появляются тематические карты “Тройка”В московском метро регулярно появляются тематические карты “Тройка”Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ
Изменить размер текста:

В столичном метро начинается "охота" на амурского тигра, точнее на карту "Тройка" с изображением полосатого хищника. На лицевой стороне карты будет нарисован амурский тигр, на оборотной стороне - черно-оранжевые полосы. Тираж таких карт ограниченный - всего 3000 экземпляров.

- Транспортные карты "Тройка" с изображением амурского тигра появятся в кассах Московского метрополитена с 29 июля. Выпуск карт приурочен к Международному дню тигра и пятилетию с момента основания центра "Амурский тигр", который изучает и сохраняет популяцию этого редкого хищника, - сообщает mos.ru.

В московском метро регулярно появляются тематические карты “Тройка”, приуроченные к праздникам и открытию станций метро.

КСТАТИ

В России обитает 95% мировой популяции амурских тигров (по данным переписи 2015 года — 523–540 особей). Они обитают на юго-востоке России, по берегам рек Амур и Уссури в Хабаровском и Приморском крае. Многие общественники и артисты привлекают внимание к проблеме сохранения хищника.

Международный день тигра учрежден в 2010 году и с тех пор отмечается 29 июля.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Как москвич решил обустроить в деревне райский сад, а местные жители оказались против
Бывший офицер-подводник купил на Смоленщине участки, чтобы возродить вымирающее село, откуда родом его предки. Но землю у него отбирают. Наш спецкор Николай Варсегов изучал эту историю [инфографика, фото]
Новости 24
В столице станет больше медиков со статусом «Московский врач»
«Уральские авиалинии» вводят дополнительные рейсы в Калининград на летний период
Парк технических видов спорта начали строить в Печатниках
Иностранцы обращаются в «скорую помощь» Москвы чаще всего на английском и испанском
В столице стало меньше нарушений в работе летних кафе
В ландшафтном парке «Митино» открылся музей археологии
Из Жуковского в Калининград с «Уральскими авиалиниями»
Фестиваль цветов откроется 25 июля в ГУМе
Станция метро "Лубянка" стала самой популярной у иностранных болельщиков во время ЧМ-2018
На столичных дорогах обновляют диагональную разметку
В Москве семь музеев создали онлайн-экспонаты
В Боткинской больнице успешно провели первую трансплантацию печени
Спортивный комплекс с крытым катком и бассейном построят в ТПУ «Некрасовка»
Впервые в России в московской клинике провели уникальную операцию на сердце
На обновленном стадионе «Лужники» выросла скорость входа и выхода зрителей
В августе в Подмосковье откроются более 200 развалов с арбузами и дынями
В Москве такси въехало в столб, трое человек погибло
Для участников реновации в Москве построят «умные» дома
В столице онкоскрининг для ранней диагностики рака прошли более 7 тысяч москвичей
В парке «Зарядье» пройдут консультации москвичей по программе реновации
В Домодедово задержали 20 кг черной икры из Уругвая
Продлите лето с «Уральскими авиалиниями» со скидкой до 30%
На интерактивной карте Москвы появились необычные архитектурные сооружения
Дорогу в аэропорт Остафьево построят в 2019 году
Столичные школьники стали победителями Международной математической олимпиады
В Москве открыли сад имени Анны Политковской
На Ленинградском шоссе построят столовую для нуждающихся
Участок Филевской линии московского метро закроют 14 и 15 июля
Станция московского метро «Ховрино» изменит режим работы до 16 октября