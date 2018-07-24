В московском метро появятся карты "Тройка" с амурским тигром

СЕГОДНЯ 11:05 2018-07-24T11:13:22+03:00

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В столичном метро начинается "охота" на амурского тигра, точнее на карту "Тройка" с изображением полосатого хищника. На лицевой стороне карты будет нарисован амурский тигр, на оборотной стороне - черно-оранжевые полосы. Тираж таких карт ограниченный - всего 3000 экземпляров.

- Транспортные карты "Тройка" с изображением амурского тигра появятся в кассах Московского метрополитена с 29 июля. Выпуск карт приурочен к Международному дню тигра и пятилетию с момента основания центра "Амурский тигр", который изучает и сохраняет популяцию этого редкого хищника, - сообщает mos.ru.

В московском метро регулярно появляются тематические карты “Тройка”, приуроченные к праздникам и открытию станций метро.

КСТАТИ

В России обитает 95% мировой популяции амурских тигров (по данным переписи 2015 года — 523–540 особей). Они обитают на юго-востоке России, по берегам рек Амур и Уссури в Хабаровском и Приморском крае. Многие общественники и артисты привлекают внимание к проблеме сохранения хищника.

Международный день тигра учрежден в 2010 году и с тех пор отмечается 29 июля.