2018-07-31T11:12:16+03:00
Общество

Власти Москвы дадут новый участок не Дому-2, а владельцу земли

Будет ли хозяин снова сдавать территорию в аренду для съемок популярного шоу - неизвестно
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
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На съемочной площадке телепроекта.На съемочной площадке телепроекта.Фото: Иван ВИСЛОВ
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И снова "Дом-2" в топе новостей. По порядку - на днях появилась для кого-то печальная, а для кого-то радостная новость, что "Дом-2" сносят. А все потому, что съемочная площадка находится в коттеджном поселке Летова роща, который располагается по Калужскому шоссе за 8 км (это в 10 километрах от МКАД). Именно там пройдет строительство дороги из Саларьево до деревни Марьино. Сколько же было радости в интернете, что найден способ закрыть этот развратный проект. Но такая цель специально не ставилась.

Власти города сразу говорили, что жилые дома сносить не будут. А как же "Дом-2"? Так он не считается жилым зданием.

Владельца земельного участка сразу же уведомили о том, что в этом месте будет проходить дорога. В соответствии с законом будет произведена оценка ущерба, связанного с изъятием земельного участка, а собственнику предложат денежную компенсацию или другой земельный участок.

Сейчас в СМИ появилась информация, что "власти Москвы предоставят новый участок шоу "Дом-2" в ТиНАО". Но это не так.

- Мы с проектом "Дом-2" переговоры не ведем, - прокомментировали "Комсомольской правде" в Департаменте развития новых территорий Москвы. - Договоренность есть с собственником земли - компанией ЕТК-Инвест. По закону предлагается денежная компенсация или другой земельный участок. Собственник выбрал земельный участок и мы нашли территорию рядом.

Стоит также уточнить, что у компании ЕТК-Инвест изъяли лишь часть участка. Как раз ту, которую занимала съемочная группа "Дом-2". То, что сейчас тв-проекту придется искать новое место - это точно, а вот сдаст ли собственник телевизионщикам новый земельный участок - неизвестно.

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В соцсетях уже стали активно обсуждать новость о сносе "Дом-2", кто-то считает, что "давно пора", а кто-то вспоминает, что все начиналось с запрета показа телепередачи в "детское время", позже дневной выпуск был восстановлен, вспоминают критику проекта (подробности)

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