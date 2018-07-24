В авиакатастрофе на подмосковном аэродроме погиб чемпион мира по авиационной акробатике

СЕГОДНЯ 18:40 2018-07-24T20:01:29+03:00

За штурвалом рухнувшего самолёта находился 49-летний Игорь Турик, двукратный чемпион мира по высшему пилотажу, шестикратный чемпион России. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

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На месте падения легкомоторного самолета в окрестностях Серпухова специалисты исследуют обломки. Днем во вторник здесь рухнул двухместный Zlin-326. Погибли два профессиональных пилота.

Аэродром Дракино на границе Московской и Тульской областей - один из базовых для всевозможных сборных России по авиаспорту. Еще здесь готовят пилотов-любителей и катают просто любопытных - в кабину двухместного спортивного «Яка-52» садится пилот и пассажир. После взлета, по желанию клиента, опытные летчики, чемпионы мира и Европы, могут продемонстрировать несколько фигур высшего пилотажа.

Но этот вторничный полет был испытательным.

- Каждый самолет должен раз в год проходить сертификацию, - рассказали «КП» в Федерации самолетного спорта России (ФССР). - Два опытных пилота должны были его протестировать, чтобы машина получила соотвествующий допуск к полетам.

Что пошло не так - будут выяснять следователи. Но по словам очевидцев, полет длился около десяти минут. Затем самолет вдруг несколько раз дернулся и сорвался в штопор с высоты в несколько сотен метров.

Шансов выжить у пилотов не было.

За штурвалом находился 49-летний Игорь Турик, двукратный чемпион мира по высшему пилотажу, шестикратный чемпион России. Общий налет на самолетах и вертолетах - около 5 тысяч часов.

- Второй пилот, Виктор Бирюков, помоложе и не такой титулованный, но тоже был достаточно опытным, - сообщили в ФССР.

Предварительно причиной авиакатастрофы называют отказ техники.

СПРАВКА «КП»

Двухместные учебно-тренировочные самолеты Zlin-326 выпускались в Чехословакии в 50-60-х годах прошлого века. Однако «Злины» до сих пор считаются довольно надежными машинами, несложными в управлении и маневренными. Их иногда используют на российских аэродромах для подготовки новых пилотов и показательных выступлений.

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- Сообщение о падении самолета неподалеку от аэродрома Дракино поступило около 15:40, - сообщили «Комсомольской Правде» в пресс-службе МЧС по Московской области. - На месте сейчас работают наши сотрудники. Есть пострадавшие (подробности)