Столичный ЦОДД поймал на кольцевой автодороге настоящего козла
Кого только не встретишь на столичных дорогах. Особенно если послушать нервных водителей. По их словам, автотранспортом в Москве управляют сплошные овцы, бараны, ослы, собаки и, конечно, козлы. Но все же чаще всего смысл в эти слова закладывается иносказательный, фигуральный.
На этот раз сотрудники дорожного патруля (ведомство Центра организации дорожного движения, - прим. авт) встретили настоящего козла. С рогами и поводком. Вальяжно повиливая задом, он прогуливался по 38-му километру МКАД и, видимо, не боялся угодить под колеса.
Столичный ЦОДД поймал на кольцевой автодороге настоящего козла.
Хотя - вполне возможно - это первый в мире козел, решивший покончить жизнь самоубийством. Ибо козлиная доля счастьем не отличается. Даже если поселить животное на самой ароматной полянке и дать ему самых красивых козочек, все равно в чужих глазах он останется козлом. Обидно.
- Наши инспекторы уже как-то участвовали в спасении животного и вытащили из дорожного отбойника кота, - рассказала «КП» пресс-секретарь ЦОДД Анастасия Писарь. - Он проник в дыру, а вылезти не сумел. Теперь вот попался козел. Патрульные его поймали, связались с зоозащитой и отвезли в ближайший приют. Некоторые любят ехидничать над нашими сотрудниками. И спрашивают, зачем создали дорожный патруль. А вы задумайтесь на секунду, что мог устроить бегающий по МКАДу козел! Как минимум, массовую аварию на скоростной магистрали.
Сами сотрудники ЦОДД отнеслись к произошедшему с юмором
В общем, сейчас козлик в безопасности. Его накормили. И если найдется хозяин, отдадут обратно.