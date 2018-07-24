2018-07-24T20:02:01+03:00
Авто

Столичный ЦОДД поймал на кольцевой автодороге настоящего козла

Речь идет не о хамовитом водителе, а о самце домашней козы [видео]
Павел КЛОКОВ
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Сотрудники дорожного патруля спасли водителей на МКАД от нежданной встречи с настоящим козлом.Сотрудники дорожного патруля спасли водителей на МКАД от нежданной встречи с настоящим козлом.
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Кого только не встретишь на столичных дорогах. Особенно если послушать нервных водителей. По их словам, автотранспортом в Москве управляют сплошные овцы, бараны, ослы, собаки и, конечно, козлы. Но все же чаще всего смысл в эти слова закладывается иносказательный, фигуральный.

На этот раз сотрудники дорожного патруля (ведомство Центра организации дорожного движения, - прим. авт) встретили настоящего козла. С рогами и поводком. Вальяжно повиливая задом, он прогуливался по 38-му километру МКАД и, видимо, не боялся угодить под колеса.

Столичный ЦОДД поймал на кольцевой автодороге настоящего козла.

Хотя - вполне возможно - это первый в мире козел, решивший покончить жизнь самоубийством. Ибо козлиная доля счастьем не отличается. Даже если поселить животное на самой ароматной полянке и дать ему самых красивых козочек, все равно в чужих глазах он останется козлом. Обидно.

- Наши инспекторы уже как-то участвовали в спасении животного и вытащили из дорожного отбойника кота, - рассказала «КП» пресс-секретарь ЦОДД Анастасия Писарь. - Он проник в дыру, а вылезти не сумел. Теперь вот попался козел. Патрульные его поймали, связались с зоозащитой и отвезли в ближайший приют. Некоторые любят ехидничать над нашими сотрудниками. И спрашивают, зачем создали дорожный патруль. А вы задумайтесь на секунду, что мог устроить бегающий по МКАДу козел! Как минимум, массовую аварию на скоростной магистрали.

Сами сотрудники ЦОДД отнеслись к произошедшему с юмором

Сами сотрудники ЦОДД отнеслись к произошедшему с юмором

В общем, сейчас козлик в безопасности. Его накормили. И если найдется хозяин, отдадут обратно.

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