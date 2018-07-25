Кандидат в мэры Москвы Сергей Собянин встретился с доверенными лицами

СЕГОДНЯ 01:09 2018-07-25T01:10:08+03:00

Среди них есть и те, кто участвовал в прошлой избирательной кампании

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Москва готовится к выборам мэра. Напомним, голосование состоится 9 сентября 2018 года. А 24 июля Сергей Собянин в качестве кандидата в мэры Москвы пообщался со своими доверенными лицами. Встреча проходила в избирательном штабе кандидата.

- Спасибо, что пришли на встречу, - обратился Сергей Собянин к собравшимся в штабе. - Спасибо, что вы оказали мне доверие, став моими доверенными лицами. Вообще это такой серьезный гражданский поступок. Должность мэра - это не самое простое занятие. Помимо достижений есть и проблемы, есть задачи, над которыми надо работать. И вы разделяете сегодня и ответственность за то, что произошло и что происходит. По большому счету, своими именами гарантируете, что те обещания, которые мы даем в период предвыборной кампании, будут выполнены. Здесь собрались люди разных возрастов, разных профессий, и, пожалуй, самое главное, что нас объединяет: что мы неравнодушны и активны, мы любим свой город и вместе делаем все, чтобы город процветал.

При этом Собянин напомнил, что среди его нынешних доверенных лиц есть те, кто участвовал в прошлой избирательной кампании. По его словам, подавляющее большинство всех предвыборных обещаний исполнено.

- Мы действительно многое сделали, но это совсем не означает, что у нас в городе нет проблем, нерешенных задач, - подчеркнул Сергей Собянин. - Наоборот, мы находимся в середине пути. И нам не замедляться, и не успокаиваться нужно, а, наоборот, более активно двигаться вперед. Москва вошла в пятерку лучших городов мира, но если мы ничего не будем делать, не будем двигаться вперед, мы очень быстро скатимся опять вниз.

В своём выступлении Собянин отметил, что от благополучия города зависит благополучие каждого москвича. «Нам необходимо реализовать большие, можно сказать, гигантские проекты в области транспорта, медицины, образования, социальной защиты, экологии», - добавил он.

Во время встречи Сергей Собянин также призвал горожан участвовать в голосовании на выборах мэра 9 сентября независимо от того, какого кандидата они поддерживают.

"Я буду благодарен всем москвичам вне зависимости от того, за кого они будут голосовать, очень важно, чтобы они пришли на выборы", - сказал Собянин.

Поддержку городских программ развития москвичами он назвал очень важной.

"Мы реализуем порой очень непростые задачи, порой они очень конфликтные, и нужно достаточное мужество, чтобы на них решится. Очень важно, чтобы москвичи пришли на выборы и сделали свой осознанный выбор, проголосовали за кандидата, которого считают для них более приоритетным", - отметил Сергей Собянин.

По сего словам, все возможности города должны быть равнодоступны для любого москвича независимо от места жительств, его благосостояния и возраста.

"У них у всех должен быть равный доступ к тем сервисам и услугам, которые предоставляет город - к здравоохранению, образованию, транспорту, к благоустройству, общественной среде, культуре. В то же время, это предполагает и взаимную ответственность. Мы, выстраивая систему города равных возможностей, должны иметь под это и политическое основание, политическую поддержку горожан", - подчеркнул Собянин.

Напомним, кандидатами в мэры Москвы, кроме действующего мэра столицы Сергея Собянина, заявившего о себе как о самовыдвиженце, Мосгоризбирком зарегистрировал преодолевших "муниципальный фильтр" Илью Свиридова от "Справедливой России", Михаила Дегтярева от ЛДПР и Вадима Кумина от КПРФ.