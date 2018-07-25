Владимир Исаев, управляющий директор ТЦ «Горбушкин двор»: «Торговый центр меняет стратегию – кроме электроники у нас будут все товары для увлечений»

СЕГОДНЯ 11:00 2018-07-25T07:57:31+03:00

Изменить размер текста: A A

- Владимир, на днях стало известно, что у ТЦ «Горбушкин двор» появилась новая стратегия развития? Что в конечном итоге ждать посетителям?

- Да, «Горбушкин двор» на самом деле готовится к переменам. Совсем недавно мы объявили о новой стратегии развития торгового центра. Она подразумевает расширение специализации ТЦ за счёт фактически отсутствующего в России сегмента – продажи товаров для увлечений. За границей занятые в нём гипермаркеты привлекают миллионы потребителей и имеют миллиардные обороты. Пришла пора и в нашей стране создать соответствующую инфраструктуру для людей, у которых есть любимые занятия или которые ищут себе увлечения. За ближайшие пять лет мы рассчитываем увеличить долю магазинов, которые специализируются на товарах для увлечений, до 30 процентов. К слову, сейчас мы предоставляем площади примерно для трёх тысяч торговых точек.

Кстати, в СМИ прошла информация о том, что судьба ТЦ «Горбушкин двор» будет решена буквально к концу 2018 года. Это касается сноса торгового комплекса и возведения на его месте жилья по программе реновации. В то же время вы говорите о стратегии развития «Горбушкиного двора». Так быть «Горбушкиному двору» или нет?

Ответ однозначен – «Горбушкиному двору» быть. В ближайшие пять лет торговый центр будет работать и вести свою деятельность в том виде, в котором он есть сейчас. Что касается публикации в прессе, то возможно журналисты просто путают ТЦ «Горбушкин двор» и «Горбушка», которая находится поблизости. У «Горбушки» другие владельцы и собственная стратегия развития, которая не имеет к нам никакого отношения.

- А что с программой реновации? Опять же в прессе прошла информация о том, что владельцы ТЦ «Горбушкин двор» хотели отдать территорию ТЦ для застройки жилыми домами.

- Не секрет, что не так давно рассматривался вариант застройки территории ТЦ жилыми домами. Однако ГПЗУ было возвращено на доработку, в связи с чем была разработана стратегия развития гипермолла. И, думаю, это к лучшему.

- А почему к лучшему? Неужели проекты по строительству жилой недвижимости сейчас невыгодны? Спрос на жилье обычно всегда стабильно высокий.

- Рынок недвижимости столичного региона страдает от затоваривания. За последние три года количество «квадратов», выставленных на продажу в Москве и области, возросло в полтора раза – таковы данные «ИРН-Консалтинг». Тенденция очевидна и по району, где расположен «Горбушкин двор»: собираются возводить ЖК на месте приборостроительного завода имени Казакова, идут работы на территории Западного речного порта, строят дома в непосредственной близости от нашего ТЦ и так далее. Но будут ли востребованы эти кварталы? Сейчас покупательная активность падает, предложение недвижимости устойчиво превышает спрос на неё, и даже снижающаяся стоимость жилья не способна стимулировать тех, кто желает приобрести квартиру. Вообще, экономическая ситуация в стране такова, что жилая недвижимость становится действительно роскошью. Её не готовы брать в ипотеку: как показал опрос Фонда «Общественное мнение», большинство жителей России не рассматривают возможность взять банковский займ, чтобы улучшить жилищные условия. К ипотеке готово прибегнуть менее пятой части сограждан. Получается: покупка квартиры для многих, к сожалению, в перспективе перестаёт быть актуальной. В то же время, ничто не мешает нам инвестировать деньги в любимые занятия и хобби, которые делают жизнь интересней и насыщеннее.

- То есть сохранение «Горбушкиного двора» в том виде, в котором он есть сейчас, продиктовано экономической целесообразностью?

- Можно сказать и так: в сложившейся экономической реальности городу выгоднее иметь работающий гипермолл, чем пустующие жилые кварталы. Первый платит налоги в московскую казну и обеспечивает население занятостью, а что дадут столице последние? «Горбушкин двор» – торговый комплекс с большими традициями, и его история должна продолжаться.