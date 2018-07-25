Собянин открыл новый бассейн в Крылатском

СЕГОДНЯ 11:52 2018-07-25T11:55:03+03:00

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Гребной канал в Крылатском – один из лучших комплексов для тренировок и соревнований по гребле. Сооружен он был в 1972-1973 годах для проведения 66-го Чемпионата Европы по академической гребле. Ранее соревнования по гребле проходили на Москве-реке возле Парка Горького или Серебряного Бора, либо на Химкинском водохранилище. С годами Гребной канал обветшал и требовал реконструкции. Полностью обновлять инфраструктуру начали в 2011 году и за три года было все готово для занятий на открытой воде. А сейчас завершено строительство нового спортивно-оздоровительного центра с плавательными бассейнами, который 25 июля посетил мэр Москвы Сергей Собянин.

- Это последний этап реконструкции. Завершен бассейн. Надеюсь, он будет не только для гребцов, но и для жителей района, - сказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Также мэр города подчеркнул, что в столице дефицит бассейнов. В последние годы построено 30 бассейнов и в планах еще строительство десятков объектов - университетских, школьных, спортивных.

- Как вам тут заниматься? - поинтересовался у спортсменов мэр города.

- Отлично, - сказали ребята.

- Чистое новое здание. Приятно, - сказал Наиль Сабирзьянов, директор спортивной школы олимпийского резерва "Юность Москвы".

- Гребной канал в августе заполнен? - спросил мэр города.

- Да.

- А ближайшие соревнования какие?

- Вчера закончилось первенство Москвы, а ближайшие - Кубок России. Так что мы не отдыхаем, работаем.

В здании нового спортцентра общей площадью 3500 кв.м имеются два плавательных бассейна. Один для взрослых - размером 25х16 метров с 8 дорожками для оздоровительного плавания, общеразвивающих упражнений и игр в воде команд гребцов и каноэ. Второй для детей – размером 10х6 метров.

Для спортсменов оборудовали зал для "сухого плавания" (упражнения, которые пловцы делают на суше) и тренажерный зал, сауну.

В спортивном центре будут проходить учебные занятия спортсменов-гребцов, спортивные мероприятия, физкультурно-оздоровительная работа со всеми желающими. А также созданы условия для проведения соревнований федерального, регионального и муниципального уровней.

После реконструкции Гребного канала здесь будут проходить спортивные соревнования международного, национального и регионального уровня. В летний период – по академической гребле, гребле на байдарках и каноэ, гребле на лодках "Дракон", кануполо, плаванию на открытой воде. В зимний период – по сноуборду, лыжным гонкам, гребле-индор.