2018-07-25T14:32:21+03:00
Общество

370 тысяч цветов высадили возле ГУМа

Разноцветные ковры будут украшать универмаг до конца лета
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
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Высаживать цветы приехала Алика СмеховаВысаживать цветы приехала Алика СмеховаФото: Алиса ТИТКО
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Целое море цветов, сотни оттенков, десятки видов. Живописно так, что хоть картины рисуй. Детишки не могут пройти мимо, а родители и сами не против сделать пару селфи с красивыми цветочными коврами возле ГУМа. В один день здесь высадили 370 тысяч цветов. Это герань розовая, тагетес лимонный, петуния белая, сальвия красная, колеус оранжевый, лобелия синяя, агератум сиреневый. Высадка растений была в рамках Фестиваля цветов в ГУМе, который продлится до конца лета.

Цветы украсили здание универмага изнутри и снаружи Фото: Алиса ТИТКО

Цветы украсили здание универмага изнутри и снаружиФото: Алиса ТИТКО

- Специально для фестиваля вырастили 370 000 цветов 17 видов, которые и украсили здание универмага изнутри и снаружи, - рассказали в пресс-службе ГУМа. - Чтобы доставить все эти цветы, понадобилось 44 грузовика и 4 дня - все ради красоты.

Цветы составили в композиции в виде ярких ромбов, живые цветы раскинуты вдоль линий ГУМа будто ковры. Украсили универмаг внутри возле лавочек и исторический фонтан. Высаживать цветы приехали знаменитые актеры Александр Олежко и Алика Смехова.

Специально для фестиваля вырастили 370 000 цветов 17 видов Фото: Алиса ТИТКО

Специально для фестиваля вырастили 370 000 цветов 17 видовФото: Алиса ТИТКО

- Я вообще пионы люблю, - говорила Алика Смехова, позируя с цветами возле фонтана.

Нарядным стал и фасад от первого до третьего этажа - украсили его кашпо с петуньями.

И даже днем весь периметр цветочных клумб подсвечен иллюминацией.

- Смотреть на цветы нужно приходить не только днем, но и вечером, когда они будут сиять вместе с иллюминацией, - советуют в пресс-службе ГУМа.

- Доживут ли цветы до конца лета? - спрашиваю.

- Мы придумали, как сохранить свежесть цветов в течение всего месяца. Для этого была разработана специальная система полива с применением технологии сохранения влаги.

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